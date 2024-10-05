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ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков

ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 05.10.2024

ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков

За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили в Курской области более 400 боевиков, 17 украинских военнослужащих сдались в плен. Всего с момента начала... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T14:56

2024-10-05T14:56

2024-10-05T14:56

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили в Курской области более 400 боевиков, 17 украинских военнослужащих сдались в плен. Всего с момента начала боевых действий на российской земле ликвидированы 20 650 военных Украины, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что только при попытке вооруженных формирований Украины контратаковать в направлении населенных пунктов Любимовка, Обуховка, Камышевка и Плехово враг потерял до 50 человек убитыми и ранеными. В плен здесь сдались пятеро украинских военнослужащих.Еще 12 боевиков сложили оружие, а 30 пополнили список потерь ВСУ в результате двух провальных попыток прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь. Российские войска продолжают вытеснять противника с территории Курской области и в течение суток нанесли поражение формированиям украинских бригад в районе 17 населенных пунктов. В их числе: Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Богдановка, Гуево, Колмаков, Кубаткин, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Орловка, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Помимо этого, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам вооруженных сил Украины в Сумской области.ВСУ были поражены в районе населенных пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Бояро-Лежичи, Водолаги, Катериновка, Конотоп, Мирополье, Марс, Мирлоги, Павловка, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы, Фрунзенка, Хотень, Шпиль и Ямполь.Также сообщается, что ВСУ утратили на данном направлении 136 танка, 66 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин, 582 автомобиля, 170 артиллерийских орудий.А также 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 44 станции РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 радиолокационные станции ПВО, 22 единицы инженерной и прочей техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Желанное Второе перешло под контроль РоссииВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет УкраинеВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине