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Желанное Второе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Желанное Второе перешло под контроль России
Желанное Второе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Желанное Второе перешло под контроль России
Бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T12:24
2024-10-05T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике.Кроме того, на этой линии фронта российские войска поразили украинские бригады в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка и отразили три контратаки штурмовых групп.Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара
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РИА Новости Крым
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новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Желанное Второе перешло под контроль России

Армия России освободила Желанное Второе в Донбассе

12:24 05.10.2024 (обновлено: 12:58 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
Кроме того, на этой линии фронта российские войска поразили украинские бригады в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка и отразили три контратаки штурмовых групп.
Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.
За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
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