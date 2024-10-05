https://crimea.ria.ru/20241005/zhelannoe-v-lnr-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1140861524.html

Желанное Второе перешло под контроль России

Желанное Второе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Желанное Второе перешло под контроль России

Бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T12:24

2024-10-05T12:24

2024-10-05T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике.Кроме того, на этой линии фронта российские войска поразили украинские бригады в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка и отразили три контратаки штурмовых групп.Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии