Рейтинг@Mail.ru
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241006/18-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-poteryali-bolee-1600-boevikov-1140878244.html
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 06.10.2024
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T13:37
2024-10-06T13:39
министерство обороны рф
новости сво
курская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/06/1140878046_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_cbf8915cc487fa3701328ce3bc446df9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражено вооружение, среди которого 155-мм гаубица М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск. Киев потерял до 530 военнослужащих и военную технику, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Еще девять контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30.Две контратаки противника сорвали подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.До 50 военнослужащих Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север" и до 60 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком
https://crimea.ria.ru/20241006/vs-rf-razgromili-bazu-goryuchego-v-odesse-i-afrodrom-v-khmelnitskom-1140877179.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/06/1140878046_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_c0836cb6cbf5a1c7a5c060adc2021462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, курская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков

ВСУ провели 18 безуспешных контратак и потеряли порядка 1620 боевиков за сутки

13:37 06.10.2024 (обновлено: 13:39 06.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 400 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражено вооружение, среди которого 155-мм гаубица М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.
Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск. Киев потерял до 530 военнослужащих и военную технику, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Еще девять контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30.
Две контратаки противника сорвали подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
До 50 военнослужащих Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север" и до 60 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы
ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
12:39
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
 
Министерство обороны РФНовости СВОКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Крымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0"
15:39Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации
15:15Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
14:55ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
14:34Пожар в Каспийске локализован - пострадали трое пожарных
14:14В Каспийске пылает выставочный центр - видео 0:25
14:06"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
13:58ВСУ снова прорывались через границу в Курской области
13:3718 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
13:30ДТП со скутером в Саках - пострадал ребенок
13:04Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель
12:39ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
12:25Нападение Украины на Белоруссию - эксперт оценил угрозу
11:46Подростки на скутере попали в смертельное ДТП в Краснодарском крае
11:32В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
11:19Лету конец: на Крым идет мощная буря
10:55Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
10:43Гнал на груженом "КамАЗе" - смертельное ДТП на Кубани
10:25FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
09:56Василий Ливанов борется за жизнь в реанимации - состояние тяжелое
Лента новостейМолния