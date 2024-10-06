https://crimea.ria.ru/20241006/18-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-poteryali-bolee-1600-boevikov-1140878244.html
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 06.10.2024
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T13:37
2024-10-06T13:37
2024-10-06T13:39
министерство обороны рф
новости сво
курская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражено вооружение, среди которого 155-мм гаубица М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск. Киев потерял до 530 военнослужащих и военную технику, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Еще девять контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30.Две контратаки противника сорвали подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.До 50 военнослужащих Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север" и до 60 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, курская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
18 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
ВСУ провели 18 безуспешных контратак и потеряли порядка 1620 боевиков за сутки
13:37 06.10.2024 (обновлено: 13:39 06.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 400 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражено вооружение, среди которого 155-мм гаубица М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.
Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск. Киев потерял до 530 военнослужащих и военную технику, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Еще девять контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30.
Две контратаки противника сорвали подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
До 50 военнослужащих Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север" и до 60 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
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