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Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

Российская армия освободила в ДНР населенный пункт Островское. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщили РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T13:28

2024-10-11T13:28

2024-10-11T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российская армия освободила в ДНР населенный пункт Островское. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщили РИА Новости.Накануне российские военнослужащие группировки войск "Север" вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. А до этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе, Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе Армия России освободила Гродовку в ДНРАрмия России освободила Угледар

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)