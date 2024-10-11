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Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российская армия освободила в ДНР населенный пункт Островское. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщили РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российская армия освободила в ДНР населенный пункт Островское. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщили РИА Новости.Накануне российские военнослужащие группировки войск "Север" вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. А до этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе, Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе Армия России освободила Гродовку в ДНРАрмия России освободила Угледар
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Островское в ДНР

13:28 11.10.2024 (обновлено: 14:02 11.10.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российская армия освободила в ДНР населенный пункт Островское. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщили РИА Новости.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне российские военнослужащие группировки войск "Север" вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. А до этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе, Гродовка.
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