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В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" - РИА Новости Крым, 04.11.2024
В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
В Севастополе на площади Нахимова в День народного единства начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история", экспозиция будет работать в... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T15:12
2024-11-04T15:33
севастополь
крым
новости крыма
история
поезд
день народного единства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова в День народного единства начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история", экспозиция будет работать в ноябре-декабре. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Уникальный просветительский комплекс создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ. В экспозиции панорамно представлена вся история России с древнейших времен и до наших дней.Как отметили в пресс-службе, автопоезд путешествует по всей стране и уже побывал в Москве, Донецкой Народной Республике и Херсонской области, где его посетили свыше 40 тысяч человек. Севастополь стал новой точкой на пути его следования.Гости могут посетить пять мультимедийных вагонов. Основу исторической экспозиции автопоезда составляют выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". Опытные экскурсоводы, используя мультимедийные иинтерактивные шоу-форматы, рассказывают посетителям об истории России. На выставке можно найти цифровых двойников исторических личностей: Екатерина II и князь Потемкин расскажут гостям о Севастопольской крепости, которую основали в феврале 1783 года. В профориентационном блоке представлены материалы проектов "Билет в будущее" и "Россия — мои горизонты".Мобильная просветительская экспозиция "Россия – моя история" будет работать в ноябре и декабре. Посетить ее можно бесплатно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - опросДень народного единства – что запланировано в СевастополеДень народного единства: история праздника
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севастополь, крым, новости крыма, история, поезд, день народного единства
В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"

В Севастополе начал работу мобильный музей-автопоезд "Россия – моя история"

15:12 04.11.2024 (обновлено: 15:33 04.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлощадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову.
Площадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову. - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова в День народного единства начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история", экспозиция будет работать в ноябре-декабре. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Уникальный просветительский комплекс создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ. В экспозиции панорамно представлена вся история России с древнейших времен и до наших дней.
Как отметили в пресс-службе, автопоезд путешествует по всей стране и уже побывал в Москве, Донецкой Народной Республике и Херсонской области, где его посетили свыше 40 тысяч человек. Севастополь стал новой точкой на пути его следования.
Гости могут посетить пять мультимедийных вагонов. Основу исторической экспозиции автопоезда составляют выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". Опытные экскурсоводы, используя мультимедийные иинтерактивные шоу-форматы, рассказывают посетителям об истории России. На выставке можно найти цифровых двойников исторических личностей: Екатерина II и князь Потемкин расскажут гостям о Севастопольской крепости, которую основали в феврале 1783 года. В профориентационном блоке представлены материалы проектов "Билет в будущее" и "Россия — мои горизонты".
Мобильная просветительская экспозиция "Россия – моя история" будет работать в ноябре и декабре. Посетить ее можно бесплатно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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