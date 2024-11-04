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В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"

В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" - РИА Новости Крым, 04.11.2024

В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"

В Севастополе на площади Нахимова в День народного единства начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история", экспозиция будет работать в... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T15:12

2024-11-04T15:12

2024-11-04T15:33

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день народного единства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова в День народного единства начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история", экспозиция будет работать в ноябре-декабре. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Уникальный просветительский комплекс создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ. В экспозиции панорамно представлена вся история России с древнейших времен и до наших дней.Как отметили в пресс-службе, автопоезд путешествует по всей стране и уже побывал в Москве, Донецкой Народной Республике и Херсонской области, где его посетили свыше 40 тысяч человек. Севастополь стал новой точкой на пути его следования.Гости могут посетить пять мультимедийных вагонов. Основу исторической экспозиции автопоезда составляют выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". Опытные экскурсоводы, используя мультимедийные иинтерактивные шоу-форматы, рассказывают посетителям об истории России. На выставке можно найти цифровых двойников исторических личностей: Екатерина II и князь Потемкин расскажут гостям о Севастопольской крепости, которую основали в феврале 1783 года. В профориентационном блоке представлены материалы проектов "Билет в будущее" и "Россия — мои горизонты".Мобильная просветительская экспозиция "Россия – моя история" будет работать в ноябре и декабре. Посетить ее можно бесплатно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - опросДень народного единства – что запланировано в СевастополеДень народного единства: история праздника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости крыма, история, поезд, день народного единства