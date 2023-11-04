https://crimea.ria.ru/20231104/den-narodnogo-edinstva-istoriya-prazdnika-1132567432.html

День народного единства: история праздника

День народного единства: история праздника - РИА Новости Крым, 04.11.2023

День народного единства: история праздника

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T07:01

2023-11-04T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Москва была занята Речью Посполитой во время так называемой Смуты. В 1591 году был убит младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, что привело к пресечению правящей династии. Власть перешла к боярским родам – Годуновым и Захарьиным. Вскоре, во время правления Бориса Годунова, появился Лжедмитрий I, заявлявший, что он чудом спасшийся сын Ивана Грозного. В 1605 году он вторгся с казачьим войском с территории Речи Посполитой в Россию. Заручившись поддержкой дворян и народа, он двинулся в столицу. Вследствие переворота в Кремле был убит Борис Годунов, а на трон посадили Лжедмитрия I. Во время следующего переворота, буквально через год, убили и его.В 1607 году в Брянской области объявился Лжедмитрий II, который тоже заявил, что он уже во второй раз чудом спасшийся сын Ивана Грозного. Ему удалось взять под свое крыло польских повстанцев, проигравших восстание против польского короля Сигизмунда III. В 1608 году они осадили Москву. Вскоре Сигизмунд принял решение захватить Россию, воспользовавшись смутой. Итогом стал договор, согласно которому сын польского царя Владислав должен был взойти на трон, но при условии принятия им православия. Договор был подписан между боярами и гетманом Жолкевским. Однако, опасаясь возвращения Лжедмитрия II, который ранее был отброшен под Калугу, бояре впустили поляков в Кремль.В итоге Жолкевский ввел в Москву войска, после чего отбыл в Смоленск, оставив "за главного" Александра Госневского. В 1611 году под предводительством Дмитрия Трубецкого, Ивана Заруцкого и Прокопия Ляпунова Первое народное ополчение двинулось к Москве, параллельно в столице вспыхнуло восстание под командованием Пожарского.4 ноября 1612 года под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского силы народного ополчения освободили Китай-город от польских интервентов. Поляки вынуждены были отступить к Кремлю, а князь вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей матери.В 1649 году царь Алексей Михайлович, когда у него родился первенец, распорядился праздновать День Казанской иконы Божьей Матери.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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