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Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе
Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе
Быть дружными, жить в согласии, уважать друг друга, почитать религию, относиться с добром к каждому и быть уверенными в политике национального лидера – вот... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T07:01
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эксклюзивы риа новости крым
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новости крыма
крым многонациональный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Быть дружными, жить в согласии, уважать друг друга, почитать религию, относиться с добром к каждому и быть уверенными в политике национального лидера – вот секрет многонационального Крыма. В День народного единства корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, как в Крыму удается сохранять мир и согласие.Подробнее – в нашем видео.4 ноября в России ежегодно отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м.День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-мКак статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией
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РИА Новости Крым
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день народного единства, крым, новости крыма, крым многонациональный, общество, опрос, видео, видео
Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе

В День народного единства крымчане рассказали о многонациональном мире в регионе

07:01 04.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Быть дружными, жить в согласии, уважать друг друга, почитать религию, относиться с добром к каждому и быть уверенными в политике национального лидера – вот секрет многонационального Крыма. В День народного единства корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, как в Крыму удается сохранять мир и согласие.
Подробнее – в нашем видео.
4 ноября в России ежегодно отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м.
День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДень народного единстваКрымНовости КрымаКрым многонациональныйОбществоОпросВидео
 
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