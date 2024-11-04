https://crimea.ria.ru/20241104/my-odnoy-krovi-kak-krymchanam-udaetsya-sokhranyat-mir-i-soglasie-v-regione-1141530860.html

Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе

Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе

Быть дружными, жить в согласии, уважать друг друга, почитать религию, относиться с добром к каждому и быть уверенными в политике национального лидера – вот... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T07:01

2024-11-04T07:01

2024-11-04T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Быть дружными, жить в согласии, уважать друг друга, почитать религию, относиться с добром к каждому и быть уверенными в политике национального лидера – вот секрет многонационального Крыма. В День народного единства корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, как в Крыму удается сохранять мир и согласие.Подробнее – в нашем видео.4 ноября в России ежегодно отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м.День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-мКак статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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