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Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией

Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией

Если бы не республиканский статус Крыма, отделение полуострова от Украины и его воссоединение с Россией в 2014 году вряд ли стало бы возможным. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T17:57

2024-01-16T17:57

2024-01-16T17:57

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Если бы не республиканский статус Крыма, отделение полуострова от Украины и его воссоединение с Россией в 2014 году вряд ли стало бы возможным. Об этом заявил председатель парламента региона Владимир Константинов в свете предстоящего празднования Дня Республики Крым.Он напомнил, что Крым был одним из подписантов союзного договора в 1922 году. Во многом именно благодаря республиканскому статусу, по словам политика, стало возможным воссоединение полуострова с Россией."Республиканский статус позволил нам иметь своего рода "штакетник", на основе которого мы строили "забор" и ограждались им от Украины", – привел аллегорию Константинов.В то же время, отметил он, крымчане в период нахождения в составе Украины не перестали воспринимать Россию как свою историческую родину, что определило "особый патриотизм жителей полуострова"."История и наши "стены" влияют на мировоззрение наших людей. Я вырос здесь и знаю, как на меня это все влияло. Это влияет на каждого. Мы – хранители этой истории. Наша история непростая, патриотичная, жертвенная, омытая большой кровью. В этом наша особенность, отсюда – и особый патриотизм крымчан", - пояснил председатель Госсовета Крыма.День Республики Крым официально отмечается 20 января. Впервые в истории Советского Союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года — произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.Значимость первому крымскому референдуму предает и то, что он стал попыткой решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут ЛукашенкоВоссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – ПутинКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти

https://crimea.ria.ru/20231104/krym-stal-vazhnym-faktorom-ukrepleniya-narodnogo-edinstva-rossii--vlasti-1132570033.html

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владимир константинов, крымская весна, крым, общество, история, ссср, россия, украина