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Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией
Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией
Если бы не республиканский статус Крыма, отделение полуострова от Украины и его воссоединение с Россией в 2014 году вряд ли стало бы возможным. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T17:57
2024-01-16T17:57
2024-01-16T17:57
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Если бы не республиканский статус Крыма, отделение полуострова от Украины и его воссоединение с Россией в 2014 году вряд ли стало бы возможным. Об этом заявил председатель парламента региона Владимир Константинов в свете предстоящего празднования Дня Республики Крым.Он напомнил, что Крым был одним из подписантов союзного договора в 1922 году. Во многом именно благодаря республиканскому статусу, по словам политика, стало возможным воссоединение полуострова с Россией."Республиканский статус позволил нам иметь своего рода "штакетник", на основе которого мы строили "забор" и ограждались им от Украины", – привел аллегорию Константинов.В то же время, отметил он, крымчане в период нахождения в составе Украины не перестали воспринимать Россию как свою историческую родину, что определило "особый патриотизм жителей полуострова"."История и наши "стены" влияют на мировоззрение наших людей. Я вырос здесь и знаю, как на меня это все влияло. Это влияет на каждого. Мы – хранители этой истории. Наша история непростая, патриотичная, жертвенная, омытая большой кровью. В этом наша особенность, отсюда – и особый патриотизм крымчан", - пояснил председатель Госсовета Крыма.День Республики Крым официально отмечается 20 января. Впервые в истории Советского Союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года — произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.Значимость первому крымскому референдуму предает и то, что он стал попыткой решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут ЛукашенкоВоссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – ПутинКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти
https://crimea.ria.ru/20231104/krym-stal-vazhnym-faktorom-ukrepleniya-narodnogo-edinstva-rossii--vlasti-1132570033.html
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владимир константинов, крымская весна, крым, общество, история, ссср, россия, украина
Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией
Статус республики способствовал воссоединению Крыма с Россией – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Если бы не республиканский статус Крыма, отделение полуострова от Украины и его воссоединение с Россией в 2014 году вряд ли стало бы возможным. Об этом заявил председатель парламента региона Владимир Константинов в свете предстоящего празднования Дня Республики Крым.
"Мы дорожим этим днем. Статус республики подчеркивает отличие от любого другого статуса, условно говоря, области, поскольку республика имеет черты государственности. Этот статус оказывал влияние. Не было бы республики, не было бы Крымской весны. Это взаимосвязанные вещи. Каждый раз мы обретали новое качество политической элиты и постепенно, ступенька за ступенькой, шли к Крымской весне, возможно даже не осознавая этого", - сказал глава Госсовета РК на встрече с журналистами.
Он напомнил, что Крым был одним из подписантов союзного договора в 1922 году. Во многом именно благодаря республиканскому статусу, по словам политика, стало возможным воссоединение полуострова с Россией.
"Республиканский статус позволил нам иметь своего рода "штакетник", на основе которого мы строили "забор" и ограждались им от Украины", – привел аллегорию Константинов.
В то же время, отметил он, крымчане в период нахождения в составе Украины не перестали воспринимать Россию как свою историческую родину, что определило "особый патриотизм жителей полуострова".
"История и наши "стены" влияют на мировоззрение наших людей. Я вырос здесь и знаю, как на меня это все влияло. Это влияет на каждого. Мы – хранители этой истории. Наша история непростая, патриотичная, жертвенная, омытая большой кровью. В этом наша особенность, отсюда – и особый патриотизм крымчан", - пояснил председатель Госсовета Крыма.
День Республики Крым официально отмечается 20 января. Впервые в истории Советского Союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года — произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.
Значимость первому крымскому референдуму предает и то, что он стал попыткой решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
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