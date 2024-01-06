https://crimea.ria.ru/20240106/v-krymu-na-yubiley-vossoedineniya-s-rossiey-zhdut-lukashenko-1134026645.html

В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко

В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.01.2024

В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко

В Крыму всегда рады встретить лидеров дружественных стран, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T22:21

2024-01-06T22:21

2024-01-06T22:37

владимир константинов

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си цзиньпин (председатель кнр)

николай лукашенко

брикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму всегда рады встретить лидеров дружественных стран, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он отметил, что на полуострове всегда готовы принять у себя лидеров стран, которые признали российский статус полуострова."А в принципе - готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся", - подчеркнул глава парламента.Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна - все началось с нас".Читайте также на РИА Новости Крым:Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное

крым

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2024

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владимир константинов, крым, в мире, политика, новости крыма, си цзиньпин (председатель кнр), николай лукашенко, брикс