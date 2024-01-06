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В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко
В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко
В Крыму всегда рады встретить лидеров дружественных стран, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T22:21
2024-01-06T22:21
2024-01-06T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму всегда рады встретить лидеров дружественных стран, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он отметил, что на полуострове всегда готовы принять у себя лидеров стран, которые признали российский статус полуострова."А в принципе - готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся", - подчеркнул глава парламента.Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна - все началось с нас".Читайте также на РИА Новости Крым:Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное
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владимир константинов, крым, в мире, политика, новости крыма, си цзиньпин (председатель кнр), николай лукашенко, брикс
В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко
В Крыму на 10-летие воссоединения с Россией ждут Лукашенко и Си Цзиньпина
22:21 06.01.2024 (обновлено: 22:37 06.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму всегда рады встретить лидеров дружественных стран, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Очень хотелось бы видеть в Крыму Александра Григорьевича Лукашенко (президент Белоруссии - ред.). Если говорить о других современных политических лидерах, то был бы рад приветствовать на крымской земле (главу КНР) Си Цзиньпина, премьера Индии Моди, президента ЮАР Рамафосу. Одним словом, саммит БРИКС собирается", - сказал Константинов.
Он отметил, что на полуострове всегда готовы принять у себя лидеров стран, которые признали российский статус полуострова.
"А в принципе - готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся", - подчеркнул глава парламента.
Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна - все началось с нас".
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