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Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
Если бы Россия не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в свой состав, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы там настоящую... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T15:16
2023-12-19T15:17
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Если бы Россия не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в свой состав, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы там настоящую резню. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.В 2014 году также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений.По мнению российского лидера, если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на имплементацию этих договоренностей, "все постепенно бы срослось".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление по Крыму и ДонбассуПочему Крым российский по Уставу ООНПутин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора
https://crimea.ria.ru/20230919/putin-ne-uydet-iz-kryma--erdogan-1131524904.html
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владимир путин (политик), россия, крым, события в донбассе, политика, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, общество, украина, новости, минские соглашения
Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин

Путин: вхождение Крыма в состав России предотвратило резню на полуострове

15:16 19.12.2023 (обновлено: 15:17 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМитинги у здания Верховного совета Крыма
Митинги у здания Верховного совета Крыма - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Если бы Россия не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в свой состав, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы там настоящую резню. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили", - сказал глава государства.
В 2014 году также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений.
"Вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс, на определенных условиях, с тем, чтобы не подвергать опасности людей, которые там проживают, чтобы там были созданы необходимые условия и гарантии безопасности", - сказал Путин.
По мнению российского лидера, если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на имплементацию этих договоренностей, "все постепенно бы срослось".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 16:10
Путин не уйдет из Крыма – Эрдоган
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