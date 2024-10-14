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Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре
Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре
С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства.При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней.Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники и памятные даты, отдых, работа, россия, трудовой кодекс, новости
Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре

Россиян ждет короткая рабочая неделя с 5 по 8 ноября

07:11 14.10.2024 (обновлено: 07:12 14.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства.
При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере, однако в качестве альтернативы сотрудники могут выбрать отгул.
День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.
Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.
23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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