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День народного единства – что запланировано в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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День народного единства – что запланировано в Севастополе
День народного единства – что запланировано в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.11.2024
День народного единства – что запланировано в Севастополе
По случаю Дня народного единства в Севастополе запланированы большой праздничный концерт, кинопоказы и выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T07:37
2024-11-04T07:37
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. По случаю Дня народного единства в Севастополе запланированы большой праздничный концерт, кинопоказы и выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Также в понедельник кинотеатры "Победа", "Россия", "Москва", "Моряк" в 9 часов будут показывать фильм "Минин и Пожарский". В 15 часов в библиотеке № 6 по Пролетарской улице откроется выставка декоративно-прикладного творчества народов Севастополя и Крыма "В единстве народов – сила России". Во Дворце культуры рыбаков в 17 часов откроется выставка портретов участников спецоперации и их семей.До 8 ноября севастопольцы могут принять участие в "Большом этнографическом диктанте" в онлайн-формате на сайте по ссылке, напоминают в пресс-службе. До 13 числа в Севастопольском центре культуры и искусств будет открыта персональная экспозиция заслуженного деятеля искусств города Севастополя Сергея Берлова, В числе работ – только что законченное полотно "Приезд принцессы Анны в Корсунь к князю Владимиру".Также Севастополь и Крым присоединятся к Всероссийской акции "Ночь искусств", сообщалось ранее. В рамках акции запланированы спектакли, выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы – и все это бесплатно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства: история праздникаКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах
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севастополь, день народного единства, праздники и памятные даты, новости, общество
День народного единства – что запланировано в Севастополе

В Севастополе отметят День народного единства концертом и кинопоказами

07:37 04.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевДень народного единства в Севастополе
День народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. По случаю Дня народного единства в Севастополе запланированы большой праздничный концерт, кинопоказы и выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"4 ноября в 18:00 состоится большой праздничный концерт Русского народного оркестра "Жемчужина России". По программе запланировано новое исполнение известных композиций и игра на народных инструментах", – анонсируют в пресс-службе.

Также в понедельник кинотеатры "Победа", "Россия", "Москва", "Моряк" в 9 часов будут показывать фильм "Минин и Пожарский". В 15 часов в библиотеке № 6 по Пролетарской улице откроется выставка декоративно-прикладного творчества народов Севастополя и Крыма "В единстве народов – сила России". Во Дворце культуры рыбаков в 17 часов откроется выставка портретов участников спецоперации и их семей.
До 8 ноября севастопольцы могут принять участие в "Большом этнографическом диктанте" в онлайн-формате на сайте по ссылке, напоминают в пресс-службе. До 13 числа в Севастопольском центре культуры и искусств будет открыта персональная экспозиция заслуженного деятеля искусств города Севастополя Сергея Берлова, В числе работ – только что законченное полотно "Приезд принцессы Анны в Корсунь к князю Владимиру".
Также Севастополь и Крым присоединятся к Всероссийской акции "Ночь искусств", сообщалось ранее. В рамках акции запланированы спектакли, выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы – и все это бесплатно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольДень народного единстваПраздники и памятные датыНовостиОбщество
 
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