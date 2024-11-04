https://crimea.ria.ru/20241104/den-narodnogo-edinstva--chto-zaplanirovano-v-sevastopole-1141577274.html

День народного единства – что запланировано в Севастополе

День народного единства – что запланировано в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.11.2024

День народного единства – что запланировано в Севастополе

По случаю Дня народного единства в Севастополе запланированы большой праздничный концерт, кинопоказы и выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T07:37

2024-11-04T07:37

2024-11-04T07:37

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. По случаю Дня народного единства в Севастополе запланированы большой праздничный концерт, кинопоказы и выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Также в понедельник кинотеатры "Победа", "Россия", "Москва", "Моряк" в 9 часов будут показывать фильм "Минин и Пожарский". В 15 часов в библиотеке № 6 по Пролетарской улице откроется выставка декоративно-прикладного творчества народов Севастополя и Крыма "В единстве народов – сила России". Во Дворце культуры рыбаков в 17 часов откроется выставка портретов участников спецоперации и их семей.До 8 ноября севастопольцы могут принять участие в "Большом этнографическом диктанте" в онлайн-формате на сайте по ссылке, напоминают в пресс-службе. До 13 числа в Севастопольском центре культуры и искусств будет открыта персональная экспозиция заслуженного деятеля искусств города Севастополя Сергея Берлова, В числе работ – только что законченное полотно "Приезд принцессы Анны в Корсунь к князю Владимиру".Также Севастополь и Крым присоединятся к Всероссийской акции "Ночь искусств", сообщалось ранее. В рамках акции запланированы спектакли, выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы – и все это бесплатно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства: история праздникаКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, день народного единства, праздники и памятные даты, новости, общество