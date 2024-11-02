https://crimea.ria.ru/20241102/noch-iskusstv-v-krymu-i-sevastopole-chto-pokazhut-v-raznykh-gorodakh-1141537222.html

"Ночь искусств" в Крыму и Севастополе: что покажут в разных городах

"Ночь искусств" в Крыму и Севастополе: что покажут в разных городах - РИА Новости Крым, 02.11.2024

"Ночь искусств" в Крыму и Севастополе: что покажут в разных городах

Спектакли, выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы – и все это бесплатно. Крым и Севастополь традиционно присоединяются к всероссийской акции "Ночь... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T06:08

2024-11-02T06:08

2024-11-02T06:08

"ночь музеев"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Спектакли, выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы – и все это бесплатно. Крым и Севастополь традиционно присоединяются к всероссийской акции "Ночь искусств", которая проходит 3 и 4 ноября. В этом году мероприятия акции продолжатся в течение всей второй недели последнего осеннего месяца. Куда пойти в эти дни и что интересного покажут в разных городах полуострова – в подборке РИА Новости Крым.Отправиться в театрКрымский академический русский драматический театр имени Максима Горького 5 ноября приглашает на бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству заслуженного артиста Республики Крым Алексея Кубина – начало в 16 часов. В 16:50 здесь выступит заслуженный деятель искусств Людмила Касьяненко с программой о юбилее Большого театра и музыкальными номерами ансамбля "Консонанс". В 17:30 на камерной сцене покажут Моноспектакль "Скрещение судеб", в это же время в фойе основной цены откроют выставку театральных афиш.В Крымско-татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре 3 ноября дадут мастер-классы по созданию театральной бутафории, работе оркестра и вокалистов, актерскому мастерству и крымско-татарскому танцу. А еще покажут спектакль "Тизе".Крымский академический театр кукол 3 ноября бесплатно покажет детский спектакль "Тайна золотого ключика" в постановке обладателей престижной национальной театральной премии "Золотая маска" режиссера Натальи Пахомовой и художника Натальи Мишиной. Начало в 18:30.Квест-променад "Код театра" 4 ноября устроит Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского. Ребусы, загадки, головоломки и шарады, неожиданные встречи с таинственными театральными хранителями приведут участников игры к удивительному артефакту, раскрывающему главный театральный секрет. Вход по предварительной записи, начало в 21:45.Сходить в музейВ Центральном музее Тавриды в Симферополе 3 ноября в 16 часов покажут семейный мастер-класс по изготовлению объемного бумажного цветка. Еще в экспозиционных залах проведут "Музейные беседы".В Крымском этнографическом музее будет петь вокальная группа "Кумушки" – концерта 3 ноября в 18 часов. Параллельно с 16 часов можно посмотреть выставки "Свадьба. Семейный раритет", "Немцы Крыма. Страницы истории", "Узор на полотне" и принять участие в мастер-классе по изготовлению народной игрушки.В Симферопольском художественном музее с 16 часов 3 ноября пройдут тематическая экскурсия, мастер-классы по песочной анимации, медиа-беседы и викторины. С 18:00 – концерт классической музыки и спектакль по рассказам Чехова.В Музее обороны Севастополя 3 ноября с 14 до 20 часов будут работать интерактивные площадки с реконструкторами, которые расскажут интересные факты о медицине в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно будет научиться азбуке Морзе, написать фронтовые письма, почувствовать себя художником-баталистом. Еще предусмотрены интерактивные площадки "Оружие Победы" и "Трофеи вермахта", мастер-классы и фотозоны.В Феодосии 3 ноября с 16 до 20 часов и 4 ноября с 14 до 17 можно бесплатно посетить залы Картинной галереи Имени Айвазовского, 3 числа с 16 до 18 часов свободно посетить можно Музей древностей и Мемориальный дом-музей Александра Грина. В этот же день в 17 часов в гриновском доме покажут кино о творчестве Грина и Богаевского. В Доме-музее Волошина в Коктебеле 3 ноября с 16 часов зазвучат стихи и классическая музыка. Вечер завершат показом художественного фильма "По семейным обстоятельствам".Не только Пушкин и Ахматова. Кто еще из великих был в Крыму – об этом расскажут в евпаторийском краеведческом музее в рамках литературного вечера "Музейная гостиная: поэты и писатели – юбиляры 2024 года". 45-минутное мероприятие начнется в понедельник в 16 часов. Гостям покажут документы, фотографии и видеоматериалы из музейных фондов.Бесплатно можно увидеть экспозицию музея краеведения и истории грязелечения в Саках. Здесь же откроют художественную выставку "Поэзия Крыма" и покажут отечественное кино – "Последний богатырь" и "Движение вверх". Все это также 4 ноября с 15:30 до полуночи.Керченский Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник 2 ноября покажет любимые советские киноленты и устроит киновикторины. Число мест ограничено, поэтому нужно записаться. 3 ноября день открытых дверей объявлен в Керченском музее древностей, музее каменных древностей "Лапидарий", картинной галерее, Мелек-Чесменском кургане и музее Эльтигенского десанта.Крепости, дворцы и древний город4 ноября с 9 до 17 часов можно перенестись в середину VII века – для этого достаточно посетить Судакскую крепость. Экскурсионное обслуживание придется оплатить, но просто погулять можно бесплатно. 3 ноября с 17 часов в Историческом музее Судака проведут бесплатные экскурсии и покажут спектакль "Неугомонный дух" по пьесе Ноэла Кауарда в исполнении феодосийского театра "Парадокс"."Ночь искусств" в Ливадийском дворце на Южном Берегу Крыма устроят 3 ноября. С 16 до 20 часов можно посетить основные экспозиции, в шесть часов вечера стартует экскурсия "Три брака по любви" – посетителям расскажут о личной жизни трех последних императоров России.В этот же день с 16 часов свои двери для посетителей распахнет Воронцовский дворец – можно увидеть основную экспозицию и парадные залы, принять участие в тематических беседах и костюмированных активностях. На сайте Алупкинского музея-заповедника в 9 вечера покажут концерт "Под сенью Воронцовского плата".Еще с 17 до 21 часа 3 ноября можно будет свободно посетить основную экспозицию Массандровского дворца. В 18 часов здесь устроят кинопоказ. С 17 часов заработают фонтаны и зазвучит колокольный перезвон. Знаменитый замок "Ласточкино гнездо" в южнобережной Гаспре будет бесплатно принимать посетителей 3 ноября с 16 до 20 часов.Древний город Херсонес Таврический в Севастополе 4 ноября приглашает на праздник "В единстве – сила России!" С 10 утра до полудня в Византийском дворике будет работать полевая кухня и выставка о чудотворных иконах Богородицы, помогающих сохранить Отечество во времена смут и войн. Всех желающих научат расписывать имбирные пряники, создавать стеклянную мозаику, окопные свечи, плести маскировочные сети. Также запланирована благотворительная ярмарка в пользу Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния и концерт с участием хора Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря. Вход на праздник – 50 рублей.Ежегодная музейно-выставочная культурно-образовательная Всероссийская акция "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства. Впервые акция состоялась в 2013 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. В этом году акция посвящена теме "Россия объединяет". Также в ее рамках в Крыму пройдет ряд мероприятий в других учреждениях культуры, в том числе на базе городских и сельских библиотек и Домов Культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахУникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой ХерсонесаНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"ночь музеев", день народного единства, праздники и памятные даты, новости крыма, общество