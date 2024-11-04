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Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение

Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение

Новый президентский срок Майи Санду будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T17:34

2024-11-04T17:34

2024-11-04T17:45

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый президентский срок Майи Санду будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и усилением шумихи вокруг требований вывести российские войска из ПМР. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.По мнению Сафонова, переговоры об урегулировании конфликта нынешние власти Кишинева будут игнорировать, поскольку им кажется, что ПМР "окружена и должна сдаться". Иначе, чем перед внешним воздействием, которое покажет администрации Майи Санду, что она не права, давление снизить не удастся, уверен политолог.Аналитик также прогнозирует, что Молдавия, Румыния и ЕС попробуют поставить под контроль поставки российского газа в Приднестровье, чтобы требовать деньги с ПМР и этим банкротить республику. В данном случае Москва и Тирасполь должны четко держаться единой позиции: поставки и цены – это прерогатива двусторонних приднестровско-российских отношений, и никак иначе, подчеркнул Сафонов.Что касается вовлечении Молдавии в войну против России и Приднестровья, эксперт полагает, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, поскольку в следующем году в Молдавии состоится "главная битва" – выборы в парламент.С другой стороны, отметил он, действия Запада и его сателлитов на постсоветском пространстве в последние годы часто именно логичностью не отличаются, поэтому задачи перед своими сателлитами западники будут ставить, исходя в главном не из их, а из своих интересов.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Партия социалистов Молдавии, от которой баллотировался Стояногло, заявила, что не признает результаты голосования голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, андрей сафонов, молдавия, приднестровье, выборы, общество