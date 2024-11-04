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Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
Новый президентский срок Майи Санду будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T17:34
2024-11-04T17:45
мнения
политика
андрей сафонов
молдавия
приднестровье
выборы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый президентский срок Майи Санду будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и усилением шумихи вокруг требований вывести российские войска из ПМР. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.По мнению Сафонова, переговоры об урегулировании конфликта нынешние власти Кишинева будут игнорировать, поскольку им кажется, что ПМР "окружена и должна сдаться". Иначе, чем перед внешним воздействием, которое покажет администрации Майи Санду, что она не права, давление снизить не удастся, уверен политолог.Аналитик также прогнозирует, что Молдавия, Румыния и ЕС попробуют поставить под контроль поставки российского газа в Приднестровье, чтобы требовать деньги с ПМР и этим банкротить республику. В данном случае Москва и Тирасполь должны четко держаться единой позиции: поставки и цены – это прерогатива двусторонних приднестровско-российских отношений, и никак иначе, подчеркнул Сафонов.Что касается вовлечении Молдавии в войну против России и Приднестровья, эксперт полагает, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, поскольку в следующем году в Молдавии состоится "главная битва" – выборы в парламент.С другой стороны, отметил он, действия Запада и его сателлитов на постсоветском пространстве в последние годы часто именно логичностью не отличаются, поэтому задачи перед своими сателлитами западники будут ставить, исходя в главном не из их, а из своих интересов.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Партия социалистов Молдавии, от которой баллотировался Стояногло, заявила, что не признает результаты голосования голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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мнения, политика, андрей сафонов, молдавия, приднестровье, выборы, общество
Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение

Санду продолжит курс на социально-экономическое удушение Приднестровья – политолог

17:34 04.11.2024 (обновлено: 17:45 04.11.2024)
 
© РИА Новости . Родион Прока / Перейти в фотобанк Майя Санду
 Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Родион Прока
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый президентский срок Майи Санду будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и усилением шумихи вокруг требований вывести российские войска из ПМР. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.
"Продолжится курс на социально-экономическое удушение Приднестровье. Блокада экспортной продукции, попытка остановки предприятий, недопуск ввоза недорогих лекарств из России, Белоруссии, Индии и других стран взамен на заполнение приднестровских аптек дорогими препаратами из ЕС и так далее. Также будет усилена шумиха вокруг требований вывода российских войск из ПМР", - сказал эксперт.
По мнению Сафонова, переговоры об урегулировании конфликта нынешние власти Кишинева будут игнорировать, поскольку им кажется, что ПМР "окружена и должна сдаться". Иначе, чем перед внешним воздействием, которое покажет администрации Майи Санду, что она не права, давление снизить не удастся, уверен политолог.
Аналитик также прогнозирует, что Молдавия, Румыния и ЕС попробуют поставить под контроль поставки российского газа в Приднестровье, чтобы требовать деньги с ПМР и этим банкротить республику. В данном случае Москва и Тирасполь должны четко держаться единой позиции: поставки и цены – это прерогатива двусторонних приднестровско-российских отношений, и никак иначе, подчеркнул Сафонов.
Что касается вовлечении Молдавии в войну против России и Приднестровья, эксперт полагает, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, поскольку в следующем году в Молдавии состоится "главная битва" – выборы в парламент.
"Западники поставили задачу: правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" должна повторить триумф 2021 года и, если не приумножить, то, по крайней мере, сохранить свои позиции. Начинать войну при таком раскладе нелогично", - пояснил Сафонов.
С другой стороны, отметил он, действия Запада и его сателлитов на постсоветском пространстве в последние годы часто именно логичностью не отличаются, поэтому задачи перед своими сателлитами западники будут ставить, исходя в главном не из их, а из своих интересов.
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.
Партия социалистов Молдавии, от которой баллотировался Стояногло, заявила, что не признает результаты голосования голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".
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17:34Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
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