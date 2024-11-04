https://crimea.ria.ru/20241104/18-naselennykh-punktov-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1141606655.html

18 населенных пунктов в Крыму остались без света

18 населенных пунктов в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 04.11.2024

18 населенных пунктов в Крыму остались без света

18 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T18:09

2024-11-04T18:09

2024-11-04T18:09

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. 18 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Без электроснабжения остались Пруды в Советском районе, Окуневка, Новосельское, Громово и Знаменское в Черноморском, Главзовка, Осовины, Юркино - в Ленинском, Желябовка в Нижнегорском, Днепровка, Дмитриевка, Мичуриновка, Константиновка - в Джанкойском районе и частично Джанкой, а также некоторые районы Алушты, Семидворье, Лучистое, Нижняя и Верхняя Кутузовка, Солнечногорское и Лаванда, Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное - в Бахчисарайском районе ", – сказано в сообщении предприятия.Аварийные работы ведутся.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это работу проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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