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18 населенных пунктов в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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18 населенных пунктов в Крыму остались без света
18 населенных пунктов в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 04.11.2024
18 населенных пунктов в Крыму остались без света
18 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T18:09
2024-11-04T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. 18 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Без электроснабжения остались Пруды в Советском районе, Окуневка, Новосельское, Громово и Знаменское в Черноморском, Главзовка, Осовины, Юркино - в Ленинском, Желябовка в Нижнегорском, Днепровка, Дмитриевка, Мичуриновка, Константиновка - в Джанкойском районе и частично Джанкой, а также некоторые районы Алушты, Семидворье, Лучистое, Нижняя и Верхняя Кутузовка, Солнечногорское и Лаванда, Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное - в Бахчисарайском районе ", – сказано в сообщении предприятия.Аварийные работы ведутся.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это работу проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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18 населенных пунктов в Крыму остались без света

18 населенных пунктов в Крыму остались без света

18:09 04.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. 18 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Без электроснабжения остались Пруды в Советском районе, Окуневка, Новосельское, Громово и Знаменское в Черноморском, Главзовка, Осовины, Юркино - в Ленинском, Желябовка в Нижнегорском, Днепровка, Дмитриевка, Мичуриновка, Константиновка - в Джанкойском районе и частично Джанкой, а также некоторые районы Алушты, Семидворье, Лучистое, Нижняя и Верхняя Кутузовка, Солнечногорское и Лаванда, Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное - в Бахчисарайском районе ", – сказано в сообщении предприятия.
Аварийные работы ведутся.
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это работу проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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