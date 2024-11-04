https://crimea.ria.ru/20241104/v-oon-prokommentirovali-dogovor-rossii-i-kndr-o-partnerstve-1141609256.html

В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве

В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве - РИА Новости Крым, 04.11.2024

В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве

Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T19:42

2024-11-04T19:42

2024-11-04T19:42

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совет безопасности оон

россия

кндр (северная корея)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева."Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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кндр (северная корея)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, совет безопасности оон, россия, кндр (северная корея), политика, новости