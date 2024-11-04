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В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве
В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве - РИА Новости Крым, 04.11.2024
В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве
Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T19:42
2024-11-04T19:42
2024-11-04T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева."Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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оон, совет безопасности оон, россия, кндр (северная корея), политика, новости
В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве
ООН: договор России и КНДР призван снизить риск войны на Корейском полуострове