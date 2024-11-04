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Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей
Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей
Спасатели предупредили об очень сильном ветре до 32 метров в секунду в Таганрогском заливе Азовского моря, штормовое предупреждение действует в понедельник... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T15:52
2024-11-04T15:52
2024-11-04T15:52
краснодарский край
таганрог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Спасатели предупредили об очень сильном ветре до 32 метров в секунду в Таганрогском заливе Азовского моря, штормовое предупреждение действует в понедельник днем, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее спасатели также объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в Азовском море до неблагоприятных отметок, которое продлится до 5 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, таганрог, азовское море, погода, мчс краснодарского края
Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей
Штормовое предупреждение - в Азовском море ветер до 32 м/с