https://crimea.ria.ru/20241104/uragannyy-veter-v-azovskom-more---preduprezhdenie-spasateley-1141604982.html

Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей

Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей

Спасатели предупредили об очень сильном ветре до 32 метров в секунду в Таганрогском заливе Азовского моря, штормовое предупреждение действует в понедельник... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T15:52

2024-11-04T15:52

2024-11-04T15:52

краснодарский край

таганрог

азовское море

погода

мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Спасатели предупредили об очень сильном ветре до 32 метров в секунду в Таганрогском заливе Азовского моря, штормовое предупреждение действует в понедельник днем, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее спасатели также объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в Азовском море до неблагоприятных отметок, которое продлится до 5 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

таганрог

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, таганрог, азовское море, погода, мчс краснодарского края