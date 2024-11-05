https://crimea.ria.ru/20241105/v-simferopole-iz-za-obrezki-derevev-ogranichat-dvizhenie-transporta-1141609794.html

В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта

В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта

Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта в Симферополе во вторник. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T06:37

2024-11-05T06:37

2024-11-05T06:37

ситуация на дорогах крыма

обрезка деревьев в симферополе

городская среда

симферополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта в Симферополе во вторник. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей Симферополя просят заблаговременно продумываться маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВласти недовольны качеством работы коммунальных служб в Евпатории

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрезка деревьев в симферополе, городская среда, симферополь, новости крыма