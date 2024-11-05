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В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта
В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта
Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта в Симферополе во вторник. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T06:37
2024-11-05T06:37
ситуация на дорогах крыма
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта в Симферополе во вторник. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей Симферополя просят заблаговременно продумываться маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВласти недовольны качеством работы коммунальных служб в Евпатории
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РИА Новости Крым
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обрезка деревьев в симферополе, городская среда, симферополь, новости крыма
В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта

В Симферополе ограничат движение транспорта из-за плановой образки деревьев

06:37 05.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта в Симферополе во вторник. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 5 ноября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке переулка Пионерского (от улицы Пушкина по направлению к площади Амет-Хана Султана)", - говорится в Telegram-сообщении администрации крымской столицы.
Жителей и гостей Симферополя просят заблаговременно продумываться маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.
Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.
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Ситуация на дорогах КрымаОбрезка деревьев в СимферополеГородская средаСимферопольНовости Крыма
 
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