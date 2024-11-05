Рейтинг@Mail.ru
Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241105/unikalnyy-klad-nashli-arkheologi-v-khersonese-1141600155.html
Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе
Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе
Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T06:01
2024-11-05T06:38
херсонес
эксклюзивы риа новости крым
крым
новости крыма
археология в крыму
археология
история
ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/04/1141610426_991:766:2330:1519_1920x0_80_0_0_668d622c3053808045989dffba15ed9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. В чем уникальность находки, РИА Новости Крым рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин.В составе клада было ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой. Также найдены серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет.В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.По его словам, большое значение имеют найденные серебряные монеты двух типов: драхмы с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани, и гемидрахмы с изображениями головы Геракла и палицы. Исследователи датируют их 120–110 годами до н.э., и связывают выпуски с событиями Диофантовых войн.Вячеслав Масякин также обратил внимание, что важность клада заключается еще и в том, что, с большей долей вероятности, он связан с историческими событиями, известными по письменным источникам. Речь идет о войнах Херсонеса со скифами в конце II в. до н.э.Специалист пояснил, что, согласно этим источникам, когда скифы осадили Херсонес, город обратился за помощью к царю Понтийского царства Митридату VI, который прислал своего полководца Диофанта. Предполагают, что выпуск таких монет был предназначен для выплаты войскам Диофанта.На данный момент находки находятся в Институте археологии Крыма, где происходит обработка материала, в том числе его реставрация, анализ металла, рисование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой ХерсонесаВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарийНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонат
https://crimea.ria.ru/20240629/v-krymu-arkheologi-nashli-fragment-mramornogo-stola-dlya-zhertvoprinosheniy-1138452875.html
херсонес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/04/1141610426_1054:641:2221:1516_1920x0_80_0_0_6d1f7568592ad5a83d574952c517c760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, крым, новости крыма, археология в крыму, археология, история, ран
Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе

Уникальный денежно-вещевой клад найден на территории Хероснеса

06:01 05.11.2024 (обновлено: 06:38 05.11.2024)
 
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымЖенское ювелирное украшение, найденное археологами в Херсонесе
Женское ювелирное украшение, найденное археологами в Херсонесе
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. В чем уникальность находки, РИА Новости Крым рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин.
В составе клада было ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой. Также найдены серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет.
В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.

"Сами по себе вещи довольно скромные. Значение клада, прежде всего научное: денежно-вещевых кладов позднеэллинистического времени в Херсонесе до сих пор не находили", – объяснил Вячеслав Масякин.

По его словам, большое значение имеют найденные серебряные монеты двух типов: драхмы с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани, и гемидрахмы с изображениями головы Геракла и палицы. Исследователи датируют их 120–110 годами до н.э., и связывают выпуски с событиями Диофантовых войн.

"Клад уникальный, так как до настоящего времени были учтены только три клада с такими монетами, найденными в 1853, 1903 и 1956 годах, но все они разошлись по рукам. Эти же находки будут научно изучены", – подчеркнул археолог.

Вячеслав Масякин также обратил внимание, что важность клада заключается еще и в том, что, с большей долей вероятности, он связан с историческими событиями, известными по письменным источникам. Речь идет о войнах Херсонеса со скифами в конце II в. до н.э.
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымТак выглядел клад в момент находки
 Так выглядел клад в момент находки
1 из 4
Так выглядел клад в момент находки
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымДрахма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
2 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымДрахма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
3 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымГемидрахма с изображениями головы Геракла
Гемидрахма с изображениями головы Геракла
4 из 4
Гемидрахма с изображениями головы Геракла
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
1 из 4
Так выглядел клад в момент находки
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
2 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
3 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
4 из 4
Гемидрахма с изображениями головы Геракла
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
Специалист пояснил, что, согласно этим источникам, когда скифы осадили Херсонес, город обратился за помощью к царю Понтийского царства Митридату VI, который прислал своего полководца Диофанта. Предполагают, что выпуск таких монет был предназначен для выплаты войскам Диофанта.

"Вероятно, клад был сокрыт в момент военной опасности. Судя по тому, что в состав входили женские ювелирные украшения, клад принадлежал состоятельной жительнице города", – предположил начальник экспедиции.

На данный момент находки находятся в Институте археологии Крыма, где происходит обработка материала, в том числе его реставрация, анализ металла, рисование.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса
В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонат
Начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
29 июня, 18:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонесКрымНовости КрымаАрхеология в КрымуАрхеологияИсторияРАН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:52Для денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
07:28Короткая рабочая неделя началась в России
07:07"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу
06:37В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта
06:01Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
21:56Главное за день: 4 ноября
21:34Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными
21:03Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
20:48В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах
20:15Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
19:42В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве
19:13Венгрия продлила режим ЧС из-за конфликта на Украине еще на полгода
18:46Три поколения и сотни спектаклей: театр-дом династии Пермяковых
18:0918 населенных пунктов в Крыму остались без света
18:05Путин встретился с министром иностранных дел КНДР
17:34Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
17:02Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
16:35Путин: Курская область будет зачищена от противника
Лента новостейМолния