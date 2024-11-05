Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе
Уникальный денежно-вещевой клад найден на территории Хероснеса
06:01 05.11.2024 (обновлено: 06:38 05.11.2024)
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымЖенское ювелирное украшение, найденное археологами в Херсонесе
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. В чем уникальность находки, РИА Новости Крым рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин.
В составе клада было ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой. Также найдены серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет.
В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.
"Сами по себе вещи довольно скромные. Значение клада, прежде всего научное: денежно-вещевых кладов позднеэллинистического времени в Херсонесе до сих пор не находили", – объяснил Вячеслав Масякин.
По его словам, большое значение имеют найденные серебряные монеты двух типов: драхмы с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани, и гемидрахмы с изображениями головы Геракла и палицы. Исследователи датируют их 120–110 годами до н.э., и связывают выпуски с событиями Диофантовых войн.
"Клад уникальный, так как до настоящего времени были учтены только три клада с такими монетами, найденными в 1853, 1903 и 1956 годах, но все они разошлись по рукам. Эти же находки будут научно изучены", – подчеркнул археолог.
Вячеслав Масякин также обратил внимание, что важность клада заключается еще и в том, что, с большей долей вероятности, он связан с историческими событиями, известными по письменным источникам. Речь идет о войнах Херсонеса со скифами в конце II в. до н.э.
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымТак выглядел клад в момент находки
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Так выглядел клад в момент находки
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымДрахма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
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Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымДрахма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
3 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
© Фото предоставлено Вячеславом МасякинымГемидрахма с изображениями головы Геракла
4 из 4
Гемидрахма с изображениями головы Геракла
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
1 из 4
Так выглядел клад в момент находки
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
2 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани (на оборотной стороне)
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
3 из 4
Драхма с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
4 из 4
Гемидрахма с изображениями головы Геракла
© Фото предоставлено Вячеславом Масякиным
Специалист пояснил, что, согласно этим источникам, когда скифы осадили Херсонес, город обратился за помощью к царю Понтийского царства Митридату VI, который прислал своего полководца Диофанта. Предполагают, что выпуск таких монет был предназначен для выплаты войскам Диофанта.
"Вероятно, клад был сокрыт в момент военной опасности. Судя по тому, что в состав входили женские ювелирные украшения, клад принадлежал состоятельной жительнице города", – предположил начальник экспедиции.
На данный момент находки находятся в Институте археологии Крыма, где происходит обработка материала, в том числе его реставрация, анализ металла, рисование.
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