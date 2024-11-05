https://crimea.ria.ru/20241105/unikalnyy-klad-nashli-arkheologi-v-khersonese-1141600155.html

Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе

Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе

Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T06:01

2024-11-05T06:01

2024-11-05T06:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. В чем уникальность находки, РИА Новости Крым рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин.В составе клада было ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой. Также найдены серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет.В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.По его словам, большое значение имеют найденные серебряные монеты двух типов: драхмы с изображением богини Девы в башенной короне и стоящей лани, и гемидрахмы с изображениями головы Геракла и палицы. Исследователи датируют их 120–110 годами до н.э., и связывают выпуски с событиями Диофантовых войн.Вячеслав Масякин также обратил внимание, что важность клада заключается еще и в том, что, с большей долей вероятности, он связан с историческими событиями, известными по письменным источникам. Речь идет о войнах Херсонеса со скифами в конце II в. до н.э.Специалист пояснил, что, согласно этим источникам, когда скифы осадили Херсонес, город обратился за помощью к царю Понтийского царства Митридату VI, который прислал своего полководца Диофанта. Предполагают, что выпуск таких монет был предназначен для выплаты войскам Диофанта.На данный момент находки находятся в Институте археологии Крыма, где происходит обработка материала, в том числе его реставрация, анализ металла, рисование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой ХерсонесаВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарийНовая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонат

https://crimea.ria.ru/20240629/v-krymu-arkheologi-nashli-fragment-mramornogo-stola-dlya-zhertvoprinosheniy-1138452875.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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