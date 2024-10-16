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Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса
Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса
В выставочных залах Музея античности в Новом Херсонесе появится своя Золотая кладовая, состоящая из предметов фондов Музея-заповедника Херсонес Таврический. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T06:03
2024-10-16T06:03
новый херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
елена морозова
археология в крыму
история
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В выставочных залах Музея античности в Новом Херсонесе появится своя Золотая кладовая, состоящая из предметов фондов Музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказали директор государственного музея-заповедника Елена Морозова.Ранее все особо ценные находки, найденные на территории Херсонеса Таврического, отправляли в Государственный исторический музей и в Эрмитаж, а теперь Херсонес Таврический имеет возможность их аккумулировать, реставрировать и представлять посетителям в Севастополе.По словам Морозовой, если сейчас Херсонес владеет в общей сложности общей экспозиционной и выставочной площадью в 3 тысячи квадратных метров, в Музее античности их будет порядка 10 тысяч. Там будут скапливаться в том числе и новые найденные на территории древнего города и отреставрированные артефакты."Реставрация не замирает в музее никогда. Она сейчас очень масштабная и быстрая. В следующем году мы переезжаем в новое здание, и наша экспозиция расширится по своему объему и экспозиционному составу, поэтому нам нужно многие объекты привести в экспозиционный вид, чтобы их уже показывать", - сказала Морозова.Также она подчеркнула, что в таком темпе работы музею-заповеднику не хватает узкоспециализированных экспертов-реставраторов, так как такие специалисты уникальны. Есть проблемы с реставрацией бумажных памятников, а также с мозаикой, специалистов по которой всего несколько во всей России.Вместе с тем, директор подчеркнула, что в настоящий момент исследовано всего 20% территории города Херсонес, так что новые музейные залы не будут стоять полупустыми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписьюВ Херсонесе Таврическом откроют еще один древний христианский храмВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
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РИА Новости Крым
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4.7
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новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", елена морозова, археология в крыму, история, новости крыма, крым
Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса

В Новом Херсонесе появится своя Золотая кладовая

06:03 16.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В выставочных залах Музея античности в Новом Херсонесе появится своя Золотая кладовая, состоящая из предметов фондов Музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказали директор государственного музея-заповедника Елена Морозова.
"В новом нашем здании предусмотрено помещение - особая кладовая. Это не просто комната, к ней есть определенные требования в рамках законодательства по формированию такого пространства для того, чтобы там показывать особые предметы. Это и ювелирные изделия, и холодное оружие", - сказала она.
Ранее все особо ценные находки, найденные на территории Херсонеса Таврического, отправляли в Государственный исторический музей и в Эрмитаж, а теперь Херсонес Таврический имеет возможность их аккумулировать, реставрировать и представлять посетителям в Севастополе.
По словам Морозовой, если сейчас Херсонес владеет в общей сложности общей экспозиционной и выставочной площадью в 3 тысячи квадратных метров, в Музее античности их будет порядка 10 тысяч. Там будут скапливаться в том числе и новые найденные на территории древнего города и отреставрированные артефакты.
"Реставрация не замирает в музее никогда. Она сейчас очень масштабная и быстрая. В следующем году мы переезжаем в новое здание, и наша экспозиция расширится по своему объему и экспозиционному составу, поэтому нам нужно многие объекты привести в экспозиционный вид, чтобы их уже показывать", - сказала Морозова.
Также она подчеркнула, что в таком темпе работы музею-заповеднику не хватает узкоспециализированных экспертов-реставраторов, так как такие специалисты уникальны. Есть проблемы с реставрацией бумажных памятников, а также с мозаикой, специалистов по которой всего несколько во всей России.
Вместе с тем, директор подчеркнула, что в настоящий момент исследовано всего 20% территории города Херсонес, так что новые музейные залы не будут стоять полупустыми.
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Новый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Елена МорозоваАрхеология в КрымуИсторияНовости КрымаКрым
 
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