https://crimea.ria.ru/20241016/unikalnuyu-kollektsiyu-oruzhiya-vystavyat-v-zolotoy-kladovoy-khersonesa-1141108866.html

Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса

Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Уникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса

В выставочных залах Музея античности в Новом Херсонесе появится своя Золотая кладовая, состоящая из предметов фондов Музея-заповедника Херсонес Таврический. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T06:03

2024-10-16T06:03

2024-10-16T06:03

новый херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

елена морозова

археология в крыму

история

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В выставочных залах Музея античности в Новом Херсонесе появится своя Золотая кладовая, состоящая из предметов фондов Музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказали директор государственного музея-заповедника Елена Морозова.Ранее все особо ценные находки, найденные на территории Херсонеса Таврического, отправляли в Государственный исторический музей и в Эрмитаж, а теперь Херсонес Таврический имеет возможность их аккумулировать, реставрировать и представлять посетителям в Севастополе.По словам Морозовой, если сейчас Херсонес владеет в общей сложности общей экспозиционной и выставочной площадью в 3 тысячи квадратных метров, в Музее античности их будет порядка 10 тысяч. Там будут скапливаться в том числе и новые найденные на территории древнего города и отреставрированные артефакты."Реставрация не замирает в музее никогда. Она сейчас очень масштабная и быстрая. В следующем году мы переезжаем в новое здание, и наша экспозиция расширится по своему объему и экспозиционному составу, поэтому нам нужно многие объекты привести в экспозиционный вид, чтобы их уже показывать", - сказала Морозова.Также она подчеркнула, что в таком темпе работы музею-заповеднику не хватает узкоспециализированных экспертов-реставраторов, так как такие специалисты уникальны. Есть проблемы с реставрацией бумажных памятников, а также с мозаикой, специалистов по которой всего несколько во всей России.Вместе с тем, директор подчеркнула, что в настоящий момент исследовано всего 20% территории города Херсонес, так что новые музейные залы не будут стоять полупустыми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписьюВ Херсонесе Таврическом откроют еще один древний христианский храмВ Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", елена морозова, археология в крыму, история, новости крыма, крым