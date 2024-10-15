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В Херсонесе Таврическом откроют еще один древний христианский храм

В Херсонесе Таврическом откроют еще один древний христианский храм - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Херсонесе Таврическом откроют еще один древний христианский храм

При реконструкции коммуникаций, подходящих к Владимирскому собору в Херсонесе, при его реставрации, археологи нашли три христианских храма, расположенных на... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T15:58

2024-10-15T15:58

2024-10-15T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. При реконструкции коммуникаций, подходящих к Владимирскому собору в Херсонесе, при его реставрации, археологи нашли три христианских храма, расположенных на территории древнего города. Один из них, скорее всего, оставят для обозрения посетителей. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали директор государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова и заведующий отделом "Городище и некрополь" музея-заповедника Даниил Костромичев.Как рассказал Костромичев, на этом месте не было археологических раскопок с начала ХХ века.Он заметил, что все они очень хорошо сохранились. Из наиболее интересных объектов можно выделить как строения, так и разрозненные предметы общим количеством порядка трех тысяч. Так, археологи при раскопках нашли остатки стен жилых помещений и подвалов, некрополь раннего времени, цистерны для воды, римские термы, несколько колодцев, в том числе и самый глубокий из всех ранее обнаруженных в Херсонесе."Во Владимирском соборе были произведены раскопки по периметру. Ранее считалось, что там ничего не сохранилось, так как в описаниях строительства говорилось, что все древние строения убраны. Но выяснилось, что верхние слои пострадали, а все, что заглублено – подвалы, цистерны есть и сохранились", – добавил заведующий отделом музея-заповедника.В том числе были найдены и очень ранние объекты, которые относятся к моменту основания города, о котором ученым мало известно. Из предметных находок можно выделить большую храмовую люстру – ламподафор на 10 подсвечников, статуэтки, эталон измерений длины."Нашли остатки трех христианских храмов, которые ранее не были известны. Два из них законсервировали, третий появится возможность исследовать", – отметил Костромичев.По его словам, специально для того, чтобы исследовать этот храм, скорректировали маршрут прохождения коммуникационной трассы.В рамках спасательных археологических изысканий будут проведены полевые исследования внутри городища, который археологи "докопают" в следующем году.Даниил Костромичев добавил, что в настоящее время нет возможности и сил выкопать все, что было найдено: "Сейчас нет задачи исследовать все. Сейчас надо просто спасти информацию". Что и представится ученым на будущие времена."Методики археологии меняются, и технология, которая нам позволяет исследовать землю, меняется. Херсонес как пирог – можно возвращаться к тому, что было исследовано сто лет назад", – подытожила Елена Морозова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианствеРедкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, новости крыма, крым, история, археология в крыму