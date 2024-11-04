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Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T21:03
2024-11-04T21:03
2024-11-04T21:12
владимир путин (политик)
ростовская область
тамбовская область
кадровые перестановки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу."В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: ... Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в тексте указа.Кроме того, указом принимается отставка Голубева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 ноября.Также президент подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", - говорится в документе.Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию. Документ вступает в силу со дня его подписания - 4 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), ростовская область, тамбовская область, кадровые перестановки, новости
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
Путин назначил губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
21:03 04.11.2024 (обновлено: 21:12 04.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
"В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: ... Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в тексте указа.
Кроме того, указом принимается отставка Голубева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 ноября.
Также президент подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
"В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", - говорится в документе.
Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию. Документ вступает в силу со дня его подписания - 4 ноября.
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