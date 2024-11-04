https://crimea.ria.ru/20241104/putin-naznachil-vrio-tambovskoy-i-rostovskoy-oblastey-1141609536.html

Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T21:03

2024-11-04T21:03

2024-11-04T21:12

владимир путин (политик)

ростовская область

тамбовская область

кадровые перестановки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу."В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: ... Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в тексте указа.Кроме того, указом принимается отставка Голубева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 ноября.Также президент подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", - говорится в документе.Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию. Документ вступает в силу со дня его подписания - 4 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ростовская область, тамбовская область, кадровые перестановки, новости