Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241104/putin-naznachil-vrio-tambovskoy-i-rostovskoy-oblastey-1141609536.html
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T21:03
2024-11-04T21:12
владимир путин (политик)
ростовская область
тамбовская область
кадровые перестановки
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:129:3027:1832_1920x0_80_0_0_1c56f0167bc862c22689d1aa6a009b21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу."В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: ... Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в тексте указа.Кроме того, указом принимается отставка Голубева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 ноября.Также президент подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", - говорится в документе.Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию. Документ вступает в силу со дня его подписания - 4 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), ростовская область, тамбовская область, кадровые перестановки, новости
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Путин назначил губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

21:03 04.11.2024 (обновлено: 21:12 04.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
"В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: ... Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в тексте указа.
Кроме того, указом принимается отставка Голубева по собственному желанию. Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 ноября.
Также президент подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Днем в понедельник в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
"В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", - говорится в документе.
Тем же указом принимается отставка Егорова по собственному желанию. Документ вступает в силу со дня его подписания - 4 ноября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Ростовская областьТамбовская областьКадровые перестановкиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56Главное за день: 4 ноября
21:34Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными
21:03Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
20:48В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах
20:15Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
19:42В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве
19:13Венгрия продлила режим ЧС из-за конфликта на Украине еще на полгода
18:46Три поколения и сотни спектаклей: театр-дом династии Пермяковых
18:0918 населенных пунктов в Крыму остались без света
18:05Путин встретился с министром иностранных дел КНДР
17:34Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
17:02Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
16:35Путин: Курская область будет зачищена от противника
16:08Очередь на Крымском мосту почти утроилась - сколько ждать проезда
15:52Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей
15:45Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом
15:12В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
14:40Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки
14:10Крымский мост сейчас: очередь снова быстро растет
14:02В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух сел
Лента новостейМолния