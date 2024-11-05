https://crimea.ria.ru/20241105/obekty-infrastruktury-povrezhdeny-na-ukraine-1141614146.html

Объекты инфраструктуры повреждены на Украине

Объекты инфраструктуры повреждены на Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Объекты инфраструктуры повреждены на Украине

В ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T09:13

2024-11-05T09:13

2024-11-05T09:13

украина

взрыв

новости

киев

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.По его словам, прозвучало не менее 144 взрывов. В своем Telegram-канале он заявляет, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Также взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщается в одном из новостных Telegram-каналов города.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в районе Оболони на севере города работает система противовоздушной обороны.Ранее в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением на фоне взрывов, сообщали украинские СМИ.Также в Сумах после взрывов все объекты водоканала были отключены от основной сети электроснабжения.Взрывы также прогремели в Одессе в районе морского порта.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, киев, запорожская область