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Объекты инфраструктуры повреждены на Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Объекты инфраструктуры повреждены на Украине
Объекты инфраструктуры повреждены на Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Объекты инфраструктуры повреждены на Украине
В ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T09:13
2024-11-05T09:13
украина
взрыв
новости
киев
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.По его словам, прозвучало не менее 144 взрывов. В своем Telegram-канале он заявляет, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Также взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщается в одном из новостных Telegram-каналов города.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в районе Оболони на севере города работает система противовоздушной обороны.Ранее в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением на фоне взрывов, сообщали украинские СМИ.Также в Сумах после взрывов все объекты водоканала были отключены от основной сети электроснабжения.Взрывы также прогремели в Одессе в районе морского порта.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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96
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украина, взрыв, новости, киев, запорожская область
Объекты инфраструктуры повреждены на Украине

На Украине заявили о повреждении ряда объектов инфраструктуры

09:13 05.11.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.
По его словам, прозвучало не менее 144 взрывов. В своем Telegram-канале он заявляет, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Также взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщается в одном из новостных Telegram-каналов города.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в районе Оболони на севере города работает система противовоздушной обороны.
Ранее в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением на фоне взрывов, сообщали украинские СМИ.
Также в Сумах после взрывов все объекты водоканала были отключены от основной сети электроснабжения.
Взрывы также прогремели в Одессе в районе морского порта.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
 
УкраинаВзрывНовостиКиевЗапорожская область
 
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