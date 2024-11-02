https://crimea.ria.ru/20241102/v-kieve-progremeli-vzryvy--v-gorode-pereboi-so-svetom-1141558473.html

В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светом

В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светом - РИА Новости Крым, 02.11.2024

В Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светом

В Киеве и области утром в субботу прогремели взрывы, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T10:35

2024-11-02T10:35

2024-11-02T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и области утром в субботу прогремели взрывы, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские СМИ.Взрывы в украинской столице и пригороде звучали ночью и утром. Воздушная тревога практически не прекращалась с ночи. По данным нескольких СМИ, взрывы были слышны около 6:00, 7:30, 8:00 и 9:00. Детали происшествия на данный момент не уточняются.Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в своем Telegram-канале написал, что после взрывов в городе пропало электричество.Громко ночью и утром было и в других регионах Украины. В частности, сообщается, что в Сумах после взрывов все объекты водоканала были отключены от основной сети электроснабжения.Взрывы также прогремели в Одессе (район морского порта) и подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о том, что получили повреждения ряд объектов инфраструктуры.Накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине, включая центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - НебензяБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуНам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, киев, украина, происшествия, новости