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Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя

Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя

Граждане Украине массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T20:03

2024-10-31T20:03

2024-10-31T20:03

оон

василий небензя

украина

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мобилизация на украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Граждане Украине массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев"."Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат.Небензя напомнил, что цели российской спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия ЗападаПочему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеЗападу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю

https://crimea.ria.ru/20241029/bunt-protiv-zelenskogo-pochemu-zhestkie-oblavy-ttsk-ne-spasut-ukrainu--1141453044.html

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, василий небензя, украина, новые регионы россии, новости, владимир зеленский, мобилизация на украине, россия