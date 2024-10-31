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Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя
Граждане Украине массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T20:03
2024-10-31T20:03
оон
василий небензя
украина
новые регионы россии
новости
владимир зеленский
мобилизация на украине
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Граждане Украине массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев"."Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат.Небензя напомнил, что цели российской спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия ЗападаПочему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеЗападу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю
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оон, василий небензя, украина, новые регионы россии, новости, владимир зеленский, мобилизация на украине, россия
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя

Небензя: Зеленский бесится от переезда украинцев в новые регионы России

20:03 31.10.2024
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Граждане Украине массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.
"У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов", — сказал он.
Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.
Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев".
"Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.
При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат.

"Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", — подчеркнул он.

Небензя напомнил, что цели российской спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.
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