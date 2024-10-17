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Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241017/pochemu-udary-vglub-rossii-oruzhiem-nato-ne-spasut-ukrainu--mnenie-1141151567.html
Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение
Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение
Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Великобритания прорабатывает предложения по ударам вглубь России натовским оружием, еще не означает, что... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T11:55
2024-10-17T11:55
эксклюзивы риа новости крым
украина
поставки западного оружия украине
россия
мнения
алексей анпилогов
безопасность
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Великобритания прорабатывает предложения по ударам вглубь России натовским оружием, еще не означает, что страны блока дадут киевскому режиму разрешение на это. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Сырский накануне сообщил, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на оперативной и стратегической глубине". По его словам, Лондон "прорабатывает соответствующие предложения"."Политическая и военная элита Запада всерьез рассматривает этот эскалационный шаг, но пока, судя по всему, какого-то единства в вопросах как, чем и куда бить и главное, какой результат будет получен, пока нет. Можно, конечно, ударить и добиться какого-то пиар-эффекта, но вот переломить ход военных действий такими, по сути, "булавочными уколами" для России достаточно сложно", – сказал Анпилогов.По мнению эксперта, США и их союзники по НАТО уже выдали Украине практически все дальнобойные средства поражения, какие могли себе позволить, за исключением ракет "воздух-земля" JASSM для истребителей F-16 и немецких ракет Taurus. При этом никаких изменений на поле боя в пользу ВСУ не произошло – российские войска теснят противника практически на всех направлениях.Эксперт отметил, что у киевского режима нет ни достаточного количества самолетов для нанесения таких ударов, ни ракет, поскольку у стран НАТО нет таких запасов, чтобы выдать Украине сразу 100 или 200 единиц Storm Shadow или ATACMS. А тех немногочисленных дальнобойных средств поражения, которые Киев все же получил или получит в ближайшее время, явно недостаточно для того, чтобы вывести из строя какой-то значимый сегмент промышленности или военной инфраструктуры России."Разумеется, уничтожить российский военный потенциал такими "булавочными уколами", просто нереально, поэтому и проводятся эти все достаточно длительные и безнадежные консультации по ударам вглубь РФ, которые на протяжении уже второго месяца идут и ни к какому значимому результату пока не привели", - заключил Анпилогов.Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнениеПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
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украина, поставки западного оружия украине, россия, мнения, алексей анпилогов, безопасность, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение

Удары натовским оружием вглубь России не спасут Украину – военный эксперт

11:55 17.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкКомандир расчета БРК "Бастион" на боевом дежурстве
Командир расчета БРК Бастион на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Великобритания прорабатывает предложения по ударам вглубь России натовским оружием, еще не означает, что страны блока дадут киевскому режиму разрешение на это. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Сырский накануне сообщил, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на оперативной и стратегической глубине". По его словам, Лондон "прорабатывает соответствующие предложения".
"Политическая и военная элита Запада всерьез рассматривает этот эскалационный шаг, но пока, судя по всему, какого-то единства в вопросах как, чем и куда бить и главное, какой результат будет получен, пока нет. Можно, конечно, ударить и добиться какого-то пиар-эффекта, но вот переломить ход военных действий такими, по сути, "булавочными уколами" для России достаточно сложно", – сказал Анпилогов.
По мнению эксперта, США и их союзники по НАТО уже выдали Украине практически все дальнобойные средства поражения, какие могли себе позволить, за исключением ракет "воздух-земля" JASSM для истребителей F-16 и немецких ракет Taurus. При этом никаких изменений на поле боя в пользу ВСУ не произошло – российские войска теснят противника практически на всех направлениях.
"Даже если Киеву дадут еще ракет SCALP и Storm Shadow, откуда они возьмут носители для них? Мы их постоянно выбиваем. Украине нужны как минимум полсотни, а то и сотня F-16, чтобы осуществить какое-то массированный авиационный удар, как делают это наши Вооруженные силы, запуская сразу несколько десятков и то и под сотню единиц, пробивая украинскую систему ПВО", – добавил аналитик.
Эксперт отметил, что у киевского режима нет ни достаточного количества самолетов для нанесения таких ударов, ни ракет, поскольку у стран НАТО нет таких запасов, чтобы выдать Украине сразу 100 или 200 единиц Storm Shadow или ATACMS. А тех немногочисленных дальнобойных средств поражения, которые Киев все же получил или получит в ближайшее время, явно недостаточно для того, чтобы вывести из строя какой-то значимый сегмент промышленности или военной инфраструктуры России.
"Разумеется, уничтожить российский военный потенциал такими "булавочными уколами", просто нереально, поэтому и проводятся эти все достаточно длительные и безнадежные консультации по ударам вглубь РФ, которые на протяжении уже второго месяца идут и ни к какому значимому результату пока не привели", - заключил Анпилогов.
Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
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