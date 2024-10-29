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"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241029/mertvetsu-uzhe-ne-strashno-chem-grozyat-ukraine-dolgovye-usloviya-zapada-1141425207.html
"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада
"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада - РИА Новости Крым, 29.10.2024
"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада
Киевский режим давно продал Украину Западу, который будет реализовывать план по превращению остатков страны в сырьевой придаток и в территорию под размещение... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T11:54
2024-10-29T12:20
украина
международный валютный фонд (мвф)
коллективный запад
долги
в мире
внешняя политика
эксклюзивы риа новости крым
мнения
дмитрий журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим давно продал Украину Западу, который будет реализовывать план по превращению остатков страны в сырьевой придаток и в территорию под размещение воинских контингентов вблизи России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя долговые условия Киеву со стороны Евросоюза.Европейские СМИ накануне сообщили, что ЕС может лишить Украину всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита на 35 миллиардов евро, если Киев не выполнит условий, среди которых, в частности, соблюдение прав меньшинств, "демократических механизмов" и обязательство "сотрудничать с ЕС в области восстановления, реконструкции и модернизации военной промышленности". Политолог констатирует: Украина фактически находится в состоянии дефолта и вернуть долги деньгами неспособна. Этот факт Запад не просто осознает - он заранее рассчитывал таким образом выкупить страну-банкрот "под свои нужды". Журавлев подчеркивает, что на выполнение социальных условий о "правах меньшинств" и "демократических механизмах" Украина и так уже давно пошла - все это часть схемы по замене традиционных ценностей, что, в частности, усугубляет конфликт между Украиной и Россией. В целом, по его мнению, конфликт на Украине подошел к той фазе, когда провал ВСУ не просто стал очевидным, но и близким. В этой связи Запад пытается скорее "оформить" все свои запросы по использованию Украины в своих интересах."Явно ситуация меняется, и нужно обо всем договориться, все "упаковать". Боюсь, Украине это уже ничем не грозит, потому что мертвецу ничего уже не страшно. Тот огрызок, который останется от Украины, будет сырьевым придатком Запада и территорией, на которой будут организованы военные силы Запада. Потому что Украина - что бы от нее ни осталось в итоге - в концепции Запада должна всегда быть антироссийским плацдармом", - заключает Журавлев.Запад фактически выкупил Украину, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы, заявил ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" ЗеленскогоУкраина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФЕсли Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу
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украина, международный валютный фонд (мвф), коллективный запад, долги, в мире, внешняя политика, мнения, дмитрий журавлев
"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада

Киевский режим фактически продал Украину Западу - политолог Журавлев

11:54 29.10.2024 (обновлено: 12:20 29.10.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим давно продал Украину Западу, который будет реализовывать план по превращению остатков страны в сырьевой придаток и в территорию под размещение воинских контингентов вблизи России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя долговые условия Киеву со стороны Евросоюза.
Европейские СМИ накануне сообщили, что ЕС может лишить Украину всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита на 35 миллиардов евро, если Киев не выполнит условий, среди которых, в частности, соблюдение прав меньшинств, "демократических механизмов" и обязательство "сотрудничать с ЕС в области восстановления, реконструкции и модернизации военной промышленности".
"Так Запад ненавязчиво обозначает, что его помощь была не бесплатной. Впрочем, Запад никогда и никому не помогает бесплатно", - говорит Журавлев.
Политолог констатирует: Украина фактически находится в состоянии дефолта и вернуть долги деньгами неспособна. Этот факт Запад не просто осознает - он заранее рассчитывал таким образом выкупить страну-банкрот "под свои нужды". Журавлев подчеркивает, что на выполнение социальных условий о "правах меньшинств" и "демократических механизмах" Украина и так уже давно пошла - все это часть схемы по замене традиционных ценностей, что, в частности, усугубляет конфликт между Украиной и Россией.

"Пункт о "сотрудничестве с ЕС в области восстановления и модернизации военной промышленности" - это попытка взять под контроль ВПК Украины, вернее, то, что от него осталось. Напоминаю, первый ядерный проект делался в Харькове. И США интересует, чтобы технологии не достались третьим странам", - строит предположение эксперт.

В целом, по его мнению, конфликт на Украине подошел к той фазе, когда провал ВСУ не просто стал очевидным, но и близким. В этой связи Запад пытается скорее "оформить" все свои запросы по использованию Украины в своих интересах.
"Явно ситуация меняется, и нужно обо всем договориться, все "упаковать". Боюсь, Украине это уже ничем не грозит, потому что мертвецу ничего уже не страшно. Тот огрызок, который останется от Украины, будет сырьевым придатком Запада и территорией, на которой будут организованы военные силы Запада. Потому что Украина - что бы от нее ни осталось в итоге - в концепции Запада должна всегда быть антироссийским плацдармом", - заключает Журавлев.
Запад фактически выкупил Украину, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы, заявил ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаМеждународный валютный фонд (МВФ)Коллективный ЗападДолгиВ миреВнешняя политикаМненияДмитрий Журавлев
 
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