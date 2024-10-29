Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского
Генерал ВСУ Марченко раскритиковал "план победы" Зеленского
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Об этом заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, пишет РИА Новости.
"В этом плане нет ни одного пункта про Украину, про нас. Нам должны… Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ, а не про чужой. Не будут руководители других государств делать хуже для их народа", - сказал Марченко в интервью экс-депутату ВРУ Бориславу Березе на YouTube-канале.
Также генерал отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.
"Я думаю, что войне далеко не конец, учитывая, что позиции у нас не очень хорошие, чтобы ее заканчивать. Но, с другой стороны, нам воевать уже нечем и некем... Мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко.
Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.
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