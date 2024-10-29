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Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского
Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского
В "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Об этом заявил генерал-полковник ВСУ РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T10:24
2024-10-29T10:24
украина
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Об этом заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, пишет РИА Новости.Также генерал отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЛавров раскрыл суть секретной части "победного плана" ЗеленскогоКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
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украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), политика, в мире, новости
Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского

Генерал ВСУ Марченко раскритиковал "план победы" Зеленского

10:24 29.10.2024
 
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Владимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo Jacquelyn Martin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Об этом заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, пишет РИА Новости.
"В этом плане нет ни одного пункта про Украину, про нас. Нам должны… Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ, а не про чужой. Не будут руководители других государств делать хуже для их народа", - сказал Марченко в интервью экс-депутату ВРУ Бориславу Березе на YouTube-канале.
Также генерал отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.
"Я думаю, что войне далеко не конец, учитывая, что позиции у нас не очень хорошие, чтобы ее заканчивать. Но, с другой стороны, нам воевать уже нечем и некем... Мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко.
Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.
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