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Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского

Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского

В "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Об этом заявил генерал-полковник ВСУ РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T10:24

2024-10-29T10:24

2024-10-29T10:24

украина

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В "плане победы" Зеленского нет ни одного пункта про Украину и ее граждан, он не учитывает интересы страны и простых людей. Об этом заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, пишет РИА Новости.Также генерал отметил, что Украине стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на помощь Запада. И добавил, что в стране уже иссякли ресурсы вооружения и военнослужащих.Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЛавров раскрыл суть секретной части "победного плана" ЗеленскогоКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского

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украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), политика, в мире, новости