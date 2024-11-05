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На железнодорожных переездах появится больше видеокамер - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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На железнодорожных переездах появится больше видеокамер
На железнодорожных переездах появится больше видеокамер - РИА Новости Крым, 05.11.2024
На железнодорожных переездах появится больше видеокамер
На железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. Соответствующий проект вынесен на обсуждение, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T10:29
2024-11-05T10:42
новости
россия
железная дорога
транспорт
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. Соответствующий проект вынесен на обсуждение, сообщили в Минтрансе РФ.В ведомстве отметили, что данная мера направлена на повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств, в том числе пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей автотранспортных средств.В Крыму камеры фиксации нарушений установили в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный. Также ведется подготовка к установке комплексов на более чем 80 участках, относящихся к так называемым предочагам аварийности.Еще до вступления в силу федерального закона о порядке установления камер фиксации на дорогах ведомство провело на всей территории Крыма огромную работу, выявив участки, требующие повышенного контроля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в КрымуВ Крыму снизилось количество ДТПДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, россия, железная дорога, транспорт, минтранс россии
На железнодорожных переездах появится больше видеокамер

Видеоконтроль на железнодорожных переездах будет усилен

10:29 05.11.2024 (обновлено: 10:42 05.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. Соответствующий проект вынесен на обсуждение, сообщили в Минтрансе РФ.

"В первоочередном порядке оснащению средствами фиксации нарушений будут подлежать железнодорожные переезды, на которых были случаи столкновений автомобилей с грузовыми и пассажирскими поездами", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная мера направлена на повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств, в том числе пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей автотранспортных средств.
В Крыму камеры фиксации нарушений установили в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный. Также ведется подготовка к установке комплексов на более чем 80 участках, относящихся к так называемым предочагам аварийности.
Еще до вступления в силу федерального закона о порядке установления камер фиксации на дорогах ведомство провело на всей территории Крыма огромную работу, выявив участки, требующие повышенного контроля.
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