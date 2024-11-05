https://crimea.ria.ru/20241105/voditeley-budut-chasche-shtrafovat-na-pereezdakh-1141615747.html

На железнодорожных переездах появится больше видеокамер

На железнодорожных переездах появится больше видеокамер - РИА Новости Крым, 05.11.2024

На железнодорожных переездах появится больше видеокамер

На железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. Соответствующий проект вынесен на обсуждение, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T10:29

2024-11-05T10:29

2024-11-05T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. Соответствующий проект вынесен на обсуждение, сообщили в Минтрансе РФ.В ведомстве отметили, что данная мера направлена на повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств, в том числе пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей автотранспортных средств.В Крыму камеры фиксации нарушений установили в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный. Также ведется подготовка к установке комплексов на более чем 80 участках, относящихся к так называемым предочагам аварийности.Еще до вступления в силу федерального закона о порядке установления камер фиксации на дорогах ведомство провело на всей территории Крыма огромную работу, выявив участки, требующие повышенного контроля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в КрымуВ Крыму снизилось количество ДТПДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, железная дорога, транспорт, минтранс россии