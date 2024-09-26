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Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений
Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений
Камеры фиксации нарушений установят в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный в октябре. Также ведется подготовка к установке комплексов на РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T08:59
2024-09-26T08:59
радио "спутник в крыму"
госавтоинспекция крыма
гибдд
дмитрий леонтьев
транспорт
новости крыма
крым
водители
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Камеры фиксации нарушений установят в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный в октябре. Также ведется подготовка к установке комплексов на более чем 80 участках, относящихся к так называемым предочагам аварийности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.По его словам, еще до вступления в силу федерального закона о порядке установления камер фиксации на дорогах, ведомство провело на всей территории Крыма огромную работу, выявив участки, требующие повышенного контроля."Создана на базе управления ГАИ комиссия, которая принимает решение о включении либо отключении комплексов там, где очаги аварийности ликвидированы, то есть количество нарушений снижено до минимума", – рассказал Леонтьев.Больше всего на данный момент дорожную полицию волнует новая четырехполосная дорога Симферополь – Евпатория – Мирный с различными затяжными поворотами и довольно высокой разрешенной скоростью движения, отметил он.Вопрос установки камер комиссия рассмотрела 13 сентября, и решение принято."На комиссии были рассмотрены места, их восемь. В основном это примыкания к выезду, съезды-разъезды там, где у нас уже происходили два и более ДТП с материальным ущербом и пострадавшими. Решение об установке уже подписано и будет реализовываться в октябре", – уточнил представитель ведомства.Кроме того, комплексы будут устанавливаться на еще 82 участках дорог, в так называемых предочагах аварийности, добавил Леонтьев."Это такие, где произошло одно ДТП, при котором пострадали либо погибли люди, и 15 ДТП с материальным ущербом", – пояснил он.Также Леонтьев предупредил, что на участках перед нерегулируемыми пешеходными переходами вне населенных пунктов в Крыму будет производиться поэтапное снижение скорости с помощью знаков, выполнение требований которых будут также контролировать камеры.Помимо этого, в ближайшее время комплексы фиксации появятся на автостанции в Алуште, где есть проблемы с парковкой на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств."Там будут комплексы работать и фиксировать и другие виды нарушений, в том числе превышение скорости", – отметил он.Такие камеры "по многочисленным просьбам населения и водителей общественного транспорта" уже установлены и работают на бульваре Ленина в Симферополе, где постоянно большой поток нарушений, сказал Леонтьев. По его словам, решение приняли после тщетных попыток с помощью знаков и разметки объяснить водителям, что выделенная полоса для маршрутных транспортных средств не место для парковки.В целом, по словам Леонтьева, в Госавтоинспекции сейчас рассматривают заявки от администраций городов, районов и граждан, которые "описывают различные ситуации на участках дорог и просят принять меры"."Мы их проверяем, отправляем сотрудников дорожного надзора на обследование участков и потом комиссионно рассматриваем и направляем решение в Министерство транспорта об установке комплексов либо переносе с одних мест в другие", – добавил Леонтьев.Что касается собственно переносных комплексов фиксации нарушений ("треног"), то согласно новому федеральному закону несколько изменился порядок их установки, и они продолжат появляться в Крыму, добавил Леонтьев."Сейчас работает четыре комплекса. В октябре будет шесть. Точки все аварийные. Это Симферопольский район, Красногвардейский и Бахчисарайский", – уточнил он.Леонтьев подчеркнул, что необходимость установки комплексов фиксации нарушений на дорогах Крыма во многом связана с тем, что это регион туристический. Он принимает большое количество гостей, и у многих из них особенности крымского ландшафта вызывают трудности либо, наоборот, желание полихачить.Потому, чтобы избежать печальных последствий, туда, где камеры решат снять, "победив аварийность", будут направлять инспекторов дорожно-патрульной службы, предупредил Леонтьев.Леонтьев подчеркнул, что для ГАИ со вступлением в силу нового федерального закона мало что изменилось в части принятия решений об установке комплексов фиксации. Тем не менее работа систематизировалась и стало больше обязательств."Если раньше мы действовали в поле договоренностей, ГОСТов и различных нормативных актов, то сейчас есть федеральный закон, обязательный к исполнению", –заключил представитель Госавтоинспекции.Ранее Леонтьев сообщил, что за нарушения на дорогах Крыма в период с января по август водители получили более 4 миллионов постановлений, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
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госавтоинспекция крыма, гибдд, дмитрий леонтьев, транспорт, новости крыма, крым, водители, дтп в крыму и севастополе
Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений

Камеры фиксации нарушений установят на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный

08:59 26.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамера видеофиксации
Камера видеофиксации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Камеры фиксации нарушений установят в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный в октябре. Также ведется подготовка к установке комплексов на более чем 80 участках, относящихся к так называемым предочагам аварийности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
По его словам, еще до вступления в силу федерального закона о порядке установления камер фиксации на дорогах, ведомство провело на всей территории Крыма огромную работу, выявив участки, требующие повышенного контроля.
"Создана на базе управления ГАИ комиссия, которая принимает решение о включении либо отключении комплексов там, где очаги аварийности ликвидированы, то есть количество нарушений снижено до минимума", – рассказал Леонтьев.
Больше всего на данный момент дорожную полицию волнует новая четырехполосная дорога Симферополь – Евпатория – Мирный с различными затяжными поворотами и довольно высокой разрешенной скоростью движения, отметил он.
"Средняя скорость потока здесь составляет более 110 км/ч. Стационарные комплексы фиксации там будут обязательно устанавливаться. Потому что при ухудшении погодных условий и продолжении такого трафика среднего потока будут негативные последствия. ДТП у нас уже происходят там. И все они связаны с превышением скорости движения", – рассказал Леонтьев.
Вопрос установки камер комиссия рассмотрела 13 сентября, и решение принято.
"На комиссии были рассмотрены места, их восемь. В основном это примыкания к выезду, съезды-разъезды там, где у нас уже происходили два и более ДТП с материальным ущербом и пострадавшими. Решение об установке уже подписано и будет реализовываться в октябре", – уточнил представитель ведомства.
Кроме того, комплексы будут устанавливаться на еще 82 участках дорог, в так называемых предочагах аварийности, добавил Леонтьев.
"Это такие, где произошло одно ДТП, при котором пострадали либо погибли люди, и 15 ДТП с материальным ущербом", – пояснил он.
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Также Леонтьев предупредил, что на участках перед нерегулируемыми пешеходными переходами вне населенных пунктов в Крыму будет производиться поэтапное снижение скорости с помощью знаков, выполнение требований которых будут также контролировать камеры.
"Сразу хочу водителям сказать, что это будет поэтапное снижение скорости 70 – 50 км/ч. Чтобы водители готовились и сбрасывали. И чтобы соблюдали эти виды ограничений, естественно, необходимы комплексы фиксации. Потому что по-другому у нас люди, к сожалению, не приучаются и не хотят выполнять требования дорожного движения", – сказал Леонтьев.
Помимо этого, в ближайшее время комплексы фиксации появятся на автостанции в Алуште, где есть проблемы с парковкой на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств.
"Там будут комплексы работать и фиксировать и другие виды нарушений, в том числе превышение скорости", – отметил он.
Такие камеры "по многочисленным просьбам населения и водителей общественного транспорта" уже установлены и работают на бульваре Ленина в Симферополе, где постоянно большой поток нарушений, сказал Леонтьев. По его словам, решение приняли после тщетных попыток с помощью знаков и разметки объяснить водителям, что выделенная полоса для маршрутных транспортных средств не место для парковки.
В целом, по словам Леонтьева, в Госавтоинспекции сейчас рассматривают заявки от администраций городов, районов и граждан, которые "описывают различные ситуации на участках дорог и просят принять меры".
"Мы их проверяем, отправляем сотрудников дорожного надзора на обследование участков и потом комиссионно рассматриваем и направляем решение в Министерство транспорта об установке комплексов либо переносе с одних мест в другие", – добавил Леонтьев.
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Что касается собственно переносных комплексов фиксации нарушений ("треног"), то согласно новому федеральному закону несколько изменился порядок их установки, и они продолжат появляться в Крыму, добавил Леонтьев.
"Сейчас работает четыре комплекса. В октябре будет шесть. Точки все аварийные. Это Симферопольский район, Красногвардейский и Бахчисарайский", – уточнил он.
Леонтьев подчеркнул, что необходимость установки комплексов фиксации нарушений на дорогах Крыма во многом связана с тем, что это регион туристический. Он принимает большое количество гостей, и у многих из них особенности крымского ландшафта вызывают трудности либо, наоборот, желание полихачить.
Потому, чтобы избежать печальных последствий, туда, где камеры решат снять, "победив аварийность", будут направлять инспекторов дорожно-патрульной службы, предупредил Леонтьев.
"Где-то горы, где-то равнины, ветер, кратковременные дожди –особенностей у нас много. Не такой большой штат, чтобы перекрыть все возможные очаги. Поэтому туда, где снимаются комплексы фиксации, будем подтягивать экипажи ДПС для понимания водителей, что это не значит, что теперь можно там гонять", – сказал он.
Леонтьев подчеркнул, что для ГАИ со вступлением в силу нового федерального закона мало что изменилось в части принятия решений об установке комплексов фиксации. Тем не менее работа систематизировалась и стало больше обязательств.
"Если раньше мы действовали в поле договоренностей, ГОСТов и различных нормативных актов, то сейчас есть федеральный закон, обязательный к исполнению", –заключил представитель Госавтоинспекции.
Ранее Леонтьев сообщил, что за нарушения на дорогах Крыма в период с января по август водители получили более 4 миллионов постановлений, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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