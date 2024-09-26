https://crimea.ria.ru/20240926/gde-na-dorogakh-kryma-poyavyatsya-novye-kamery-fiksatsii-narusheniy-1140603234.html

Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений

Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений

Камеры фиксации нарушений установят в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный в октябре. Также ведется подготовка к установке комплексов на РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T08:59

2024-09-26T08:59

2024-09-26T08:59

радио "спутник в крыму"

госавтоинспекция крыма

гибдд

дмитрий леонтьев

транспорт

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Камеры фиксации нарушений установят в нескольких местах на дороге Симферополь – Евпатория – Мирный в октябре. Также ведется подготовка к установке комплексов на более чем 80 участках, относящихся к так называемым предочагам аварийности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.По его словам, еще до вступления в силу федерального закона о порядке установления камер фиксации на дорогах, ведомство провело на всей территории Крыма огромную работу, выявив участки, требующие повышенного контроля."Создана на базе управления ГАИ комиссия, которая принимает решение о включении либо отключении комплексов там, где очаги аварийности ликвидированы, то есть количество нарушений снижено до минимума", – рассказал Леонтьев.Больше всего на данный момент дорожную полицию волнует новая четырехполосная дорога Симферополь – Евпатория – Мирный с различными затяжными поворотами и довольно высокой разрешенной скоростью движения, отметил он.Вопрос установки камер комиссия рассмотрела 13 сентября, и решение принято."На комиссии были рассмотрены места, их восемь. В основном это примыкания к выезду, съезды-разъезды там, где у нас уже происходили два и более ДТП с материальным ущербом и пострадавшими. Решение об установке уже подписано и будет реализовываться в октябре", – уточнил представитель ведомства.Кроме того, комплексы будут устанавливаться на еще 82 участках дорог, в так называемых предочагах аварийности, добавил Леонтьев."Это такие, где произошло одно ДТП, при котором пострадали либо погибли люди, и 15 ДТП с материальным ущербом", – пояснил он.Также Леонтьев предупредил, что на участках перед нерегулируемыми пешеходными переходами вне населенных пунктов в Крыму будет производиться поэтапное снижение скорости с помощью знаков, выполнение требований которых будут также контролировать камеры.Помимо этого, в ближайшее время комплексы фиксации появятся на автостанции в Алуште, где есть проблемы с парковкой на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств."Там будут комплексы работать и фиксировать и другие виды нарушений, в том числе превышение скорости", – отметил он.Такие камеры "по многочисленным просьбам населения и водителей общественного транспорта" уже установлены и работают на бульваре Ленина в Симферополе, где постоянно большой поток нарушений, сказал Леонтьев. По его словам, решение приняли после тщетных попыток с помощью знаков и разметки объяснить водителям, что выделенная полоса для маршрутных транспортных средств не место для парковки.В целом, по словам Леонтьева, в Госавтоинспекции сейчас рассматривают заявки от администраций городов, районов и граждан, которые "описывают различные ситуации на участках дорог и просят принять меры"."Мы их проверяем, отправляем сотрудников дорожного надзора на обследование участков и потом комиссионно рассматриваем и направляем решение в Министерство транспорта об установке комплексов либо переносе с одних мест в другие", – добавил Леонтьев.Что касается собственно переносных комплексов фиксации нарушений ("треног"), то согласно новому федеральному закону несколько изменился порядок их установки, и они продолжат появляться в Крыму, добавил Леонтьев."Сейчас работает четыре комплекса. В октябре будет шесть. Точки все аварийные. Это Симферопольский район, Красногвардейский и Бахчисарайский", – уточнил он.Леонтьев подчеркнул, что необходимость установки комплексов фиксации нарушений на дорогах Крыма во многом связана с тем, что это регион туристический. Он принимает большое количество гостей, и у многих из них особенности крымского ландшафта вызывают трудности либо, наоборот, желание полихачить.Потому, чтобы избежать печальных последствий, туда, где камеры решат снять, "победив аварийность", будут направлять инспекторов дорожно-патрульной службы, предупредил Леонтьев.Леонтьев подчеркнул, что для ГАИ со вступлением в силу нового федерального закона мало что изменилось в части принятия решений об установке комплексов фиксации. Тем не менее работа систематизировалась и стало больше обязательств."Если раньше мы действовали в поле договоренностей, ГОСТов и различных нормативных актов, то сейчас есть федеральный закон, обязательный к исполнению", –заключил представитель Госавтоинспекции.Ранее Леонтьев сообщил, что за нарушения на дорогах Крыма в период с января по август водители получили более 4 миллионов постановлений, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

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