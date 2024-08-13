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ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим - РИА Новости Крым, 13.08.2024
ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
Более 90 человек погибли и свыше 800 получили травмы в авариях на дорогах Крыма с начала года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T21:49
2024-08-13T21:49
2024-08-13T21:49
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 90 человек погибли и свыше 800 получили травмы в авариях на дорогах Крыма с начала года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, из-за нарушения Правил дорожного движения водителями совершено 562 ДТП, в них погибли 64 и ранены 730 человек. С участием водителей мототранспорта произошло 92 ДТП, в которых 11 человек погибли и 94 пострадали.Текущая ситуация с аварийностью вызывает обеспокоенность правоохранителей, в этой связи МВД инициирует проведение "Недели безопасности дорожного движения" . Как уточняют в ведомстве, мероприятия пройдут с 14 по 20 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб8-летний ребенок погиб в ночном ДТП на КубаниВ Симферополе подростка сбила машина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым
ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
91 человек погиб и 815 пострадали в ДТП на дорогах Крыма с начала года - ГАИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 90 человек погибли и свыше 800 получили травмы в авариях на дорогах Крыма с начала года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"За семь месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 673 дорожно-транспортных происшествия, в которых 91 человек погиб и 815 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, из-за нарушения Правил дорожного движения водителями совершено 562 ДТП, в них погибли 64 и ранены 730 человек. С участием водителей мототранспорта произошло 92 ДТП, в которых 11 человек погибли и 94 пострадали.
Текущая ситуация с аварийностью вызывает обеспокоенность правоохранителей, в этой связи МВД инициирует проведение "Недели безопасности дорожного движения" . Как уточняют в ведомстве, мероприятия пройдут с 14 по 20 августа.
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