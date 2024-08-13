https://crimea.ria.ru/20240813/dtp-na-dorogakh-kryma---strashnaya-statistika-po-pogibshim-1139563063.html

ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим

ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим - РИА Новости Крым, 13.08.2024

ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим

Более 90 человек погибли и свыше 800 получили травмы в авариях на дорогах Крыма с начала года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T21:49

2024-08-13T21:49

2024-08-13T21:49

ситуация на дорогах крыма

госавтоинспекция крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 90 человек погибли и свыше 800 получили травмы в авариях на дорогах Крыма с начала года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, из-за нарушения Правил дорожного движения водителями совершено 562 ДТП, в них погибли 64 и ранены 730 человек. С участием водителей мототранспорта произошло 92 ДТП, в которых 11 человек погибли и 94 пострадали.Текущая ситуация с аварийностью вызывает обеспокоенность правоохранителей, в этой связи МВД инициирует проведение "Недели безопасности дорожного движения" . Как уточняют в ведомстве, мероприятия пройдут с 14 по 20 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб8-летний ребенок погиб в ночном ДТП на КубаниВ Симферополе подростка сбила машина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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