https://crimea.ria.ru/20240925/voditeli-v-krymu-za-leto-sobrali-urozhay-shtrafov-1140600154.html

Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов

Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов

За нарушения на дорогах Крыма за восемь месяцев 2024 года водители получили более 4 миллионов постановлений, что вдвое больше, чем за аналогичный период... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T11:11

2024-09-25T11:11

2024-09-25T12:56

ситуация на дорогах крыма

гибдд

госавтоинспекция крыма

дмитрий леонтьев

происшествия

пдд (правила дорожного движения)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За нарушения на дорогах Крыма за восемь месяцев 2024 года водители получили более 4 миллионов постановлений, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.По его словам, минувшее лето показало, что количество нарушений в Крыму по ряду причин выросло более чем вдвое.Одна из причин нарушений на дорогах – недостаточное знание водителями дорожных знаков и неумение ориентироваться по ним своевременно. Это становится существенной проблемой для приезжих в Крыму, где GPS-навигаторы не всегда работают корректно в связи с принятыми мерами безопасности для защиты полуострова в условиях СВО."Есть у нас нюансы навигации. И есть люди, которые к нам приезжают, которым подробно рассказывают как ехать навигационные приборы. Но в нынешнем году надо было ориентироваться именно на дорожные знаки, на соблюдение ПДД", – пояснил Леонтьев.Он также рассказал об увеличившемся количестве приборов фиксации нарушений на дорогах. Если в прошлом году их на полуострове было 649, то в этом уже 857.По его словам, выявлять эту категорию нарушений, которые сейчас на третьем месте по количеству, способны все комплексы фиксации в Крыму, но настроены конкретно "на ремни" около сорока, и они "разбиты по точкам", которые все время меняются."Естественно, если я включу все комплексы на ремни безопасности, то количество нарушений будет колоссально больше. Но мы бежим не за деньгами, а за профилактикой. Сейчас идет спад. То есть свою профилактическую направленность они выполняют", – сказал Леонтьев.На втором месте – нарушения правил проезда перекрестков. Водители игнорируют сигналы светофора, не предоставляют преимущество в движении другим транспортным средствам или пешеходам."Бывают споры с водителями относительно того, что он должен остановиться, если человек стоит на пешеходном переходе. Когда он на зебре, непосредственно на проезжей части и пытается перейти, а его не пропускают, в этом случае вина водителя. Также многие водители не знают правила 14.2: если машина в первом ряду остановилась, то и во втором обязана остановиться. А не говорить, что я не видел пешехода. Его и невозможно увидеть, просто нужно знать правила дорожного движения", – сказал Леонтьев.Самым же частым нарушением, которое фиксируют правоохранители, является нарушение скоростного режима. Оно занимает первое место и по количеству выявляемых с помощью комплексов фиксации, и как причина ДТП, резюмировал Леонтьев.В Крыму 20 сентября, на трассе Береговое – Бахчисарай 19-летний водитель пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль, в котором от травм погибла пассажирка. 21 сентября в Севастополе 20-летний водитель выехал на тротуар, где наехал на 10-летнего ребенка. 22 сентября на трассе "Таврида" грузовик въехал в цистерну и насмерть сбил стоящего у обочины водителя. А 23 сентября там же, на "Тавриде", в Ленинском районе, автомобиль насмерть сбил велосипедиста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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