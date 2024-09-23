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На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре
На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре - РИА Новости Крым, 23.09.2024
На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре
Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате серьезного ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T20:57
2024-09-23T21:02
мвд по краснодарскому краю
новости
происшествия
дтп
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате серьезного ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.Уточняется, что водитель автомобиля Kia, двигаясь по полосе для общественного транспорта, уходя от столкновения со встречным Volkswagen выехал на тротуар.Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывается помощь. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в пресс-службе ведомства.Накануне в Ленинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил велосипедиста.Также в воскресенье на автомобильной дороге "Таврида" Керчь – Симферополь – Севастополь вблизи села Батальное Ленинского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми машинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП под Симферополем погибли два человекаСтрашное ДТП на "Тавриде" в Крыму: иномарка влетела в стоящий КамАЗПьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
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РИА Новости Крым
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мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, дтп, краснодар
На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре

Три человека пострадали на Кубани в результате аварии с наездом автомобиля на остановку

20:57 23.09.2024 (обновлено: 21:02 23.09.2024)
 
© 23 МВДДТП в Краснодаре
ДТП в Краснодаре
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате серьезного ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Уточняется, что водитель автомобиля Kia, двигаясь по полосе для общественного транспорта, уходя от столкновения со встречным Volkswagen выехал на тротуар.

"Автомобиль сбил трех пешеходов: 14-летнюю девушку и 51-летнюю 42-летнюю женщин. Последняя получила тяжкие травмы нижних конечностей. Также пострадала 35-летняя пассажирка авто Kia", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывается помощь. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в пресс-службе ведомства.
Накануне в Ленинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил велосипедиста.
Также в воскресенье на автомобильной дороге "Таврида" Керчь – Симферополь – Севастополь вблизи села Батальное Ленинского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми машинами.
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