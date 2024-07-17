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Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
В Севастополе турист из Дагестана без водительских документов угнал иномарку и врезался в троллейбус. Как сообщает полиция города, злоумышленник задержан. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T17:19
2024-07-17T17:19
2024-07-17T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе турист из Дагестана без водительских документов угнал иномарку и врезался в троллейбус. Как сообщает полиция города, злоумышленник задержан.Столкновение иномарки Toyota Camry с троллейбусом случилось накануне в 16 часов на улице Вакуленчука, возле остановки "Меньшикова" – с места аварии автомобиль скрылся. Параллельно в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от местного жителя об угоне похожей машины. Иномарку "засекли" на проспекте Генерала Острякова. Автоинспекторам пришлось устроить погоню с громкоговорителем – в итоге угонщика уговорили остановиться.В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже лишен водительских прав за пьяную езду. Теперь он получил сразу два уголовных дела – по факту повторного управления в состоянии опьянения и за угон, а кроме того, целый ряд административных протоколов. Злоумышленник задержан и находится в полиции. Угнанную иномарку вернули законному владельцу.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительПьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, троллейбус, общественный транспорт
Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
В Севастополе пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе турист из Дагестана без водительских документов угнал иномарку и врезался в троллейбус. Как сообщает полиция города, злоумышленник задержан.
Столкновение иномарки Toyota Camry с троллейбусом случилось накануне в 16 часов на улице Вакуленчука, возле остановки "Меньшикова" – с места аварии автомобиль скрылся. Параллельно в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от местного жителя об угоне похожей машины. Иномарку "засекли" на проспекте Генерала Острякова. Автоинспекторам пришлось устроить погоню с громкоговорителем – в итоге угонщика уговорили остановиться.
"За рулем оказался 37-летний уроженец Республики Дагестан, имевший внешние признаки наркотического опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование. По словам задержанного, он самовольно взял автомобиль своего знакомого и решил на нем прокатиться", – сообщили в полиции.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже лишен водительских прав за пьяную езду. Теперь он получил сразу два уголовных дела – по факту повторного управления в состоянии опьянения и за угон, а кроме того, целый ряд административных протоколов. Злоумышленник задержан и находится в полиции. Угнанную иномарку вернули законному владельцу.
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