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Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель

Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель

В Красногвардейском районе Крыма 26-летний севастополец устроил погоню с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T18:20

2023-06-23T18:20

2023-06-23T18:20

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма 26-летний севастополец устроил погоню с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Инцидент произошел в центре поселка.Мужчина отказался от требования правоохранителей пройти медицинское освидетельствование на опьянение на месте задержания и в медучреждении."Более того, при проверке по ведомственным базам данных установлено, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за совершение подобных правонарушений, последний раз в мае 2023 года", - уточнили правоохранители.В настоящее время проводится проверка по факту данного правонарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаЭксперт рассказал, какие лекарства нельзя принимать за рулемВ Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре

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красногвардейский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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