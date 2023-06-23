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Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель
Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель
В Красногвардейском районе Крыма 26-летний севастополец устроил погоню с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T18:20
2023-06-23T18:20
2023-06-23T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма 26-летний севастополец устроил погоню с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Инцидент произошел в центре поселка.Мужчина отказался от требования правоохранителей пройти медицинское освидетельствование на опьянение на месте задержания и в медучреждении."Более того, при проверке по ведомственным базам данных установлено, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за совершение подобных правонарушений, последний раз в мае 2023 года", - уточнили правоохранители.В настоящее время проводится проверка по факту данного правонарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаЭксперт рассказал, какие лекарства нельзя принимать за рулемВ Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, происшествия, мвд по республике крым, общество, транспорт, новости крыма
Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель
В Красногвардейском районе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма 26-летний севастополец устроил погоню с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Инцидент произошел в центре поселка.
"Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место, где обнаружили автомобиль Volkswagen Polo белого цвета. Законное требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе погони полицейским удалось задержать водителя в оживленном дворе многоквартирных домов", - рассказали в пресс-службе.
Мужчина отказался от требования правоохранителей пройти медицинское освидетельствование на опьянение на месте задержания и в медучреждении.
"Более того, при проверке по ведомственным базам данных установлено, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за совершение подобных правонарушений, последний раз в мае 2023 года", - уточнили правоохранители.
В настоящее время проводится проверка по факту данного правонарушения.
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