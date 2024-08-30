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В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека

В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека

Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T08:51

2024-08-30T08:51

2024-08-30T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Авария произошла в ночь на пятницу в районе поселка Молодежное. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.Водитель Audi получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП под Симферополем пострадал подростокПешеход погиб под колесами авто на КубаниВ Симферополе BMW влетел в столб и в остановку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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