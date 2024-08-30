Рейтинг@Mail.ru
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240830/v-strashnom-dtp-pod-simferopolem-pogibli-dva-cheloveka-1139984376.html
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T08:51
2024-08-30T08:51
крым
новости крыма
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1139984231_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_fe9b6f90a5079cc35b0504558261f1a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Авария произошла в ночь на пятницу в районе поселка Молодежное. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.Водитель Audi получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП под Симферополем пострадал подростокПешеход погиб под колесами авто на КубаниВ Симферополе BMW влетел в столб и в остановку
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1139984231_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_68bf648a4ac9c38c26731284c7638dfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека

Два человека погибли в результате ночного ДТП в Симферопольском районе Крыма

08:51 30.08.2024
 
© МВД по Республике КрымВ ДТП в Симферопольском районе Крыма погибли два человека
В ДТП в Симферопольском районе Крыма погибли два человека
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Авария произошла в ночь на пятницу в районе поселка Молодежное. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажир автомобиля Audi смертельно травмированы", - говорится в сообщении.
Водитель Audi получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ДТП под Симферополем пострадал подросток
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
В Симферополе BMW влетел в столб и в остановку
 
КрымНовости КрымаПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:5111 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
09:38Путин поздравил Лукашенко с юбилеем и наградил орденом
09:26РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин
09:17Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза
08:55Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов
08:51В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
08:44Новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:33США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому – Захарова
08:27"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра Лукашенко
08:13Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
08:04Агентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины
07:48В Крыму создают первый профильный медицинский класс Роспотребнадзора
07:27Два беспилотника сбили над Крымом
07:15Враг для Запада и ближайший союзник России: Александру Лукашенко - 70
06:53Над Калугой сбили четыре беспилотника
06:35Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
06:04Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
00:01Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
22:55Главное за день: 29 августа
Лента новостейМолния