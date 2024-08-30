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В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T08:51
2024-08-30T08:51
2024-08-30T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Авария произошла в ночь на пятницу в районе поселка Молодежное. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.Водитель Audi получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП под Симферополем пострадал подростокПешеход погиб под колесами авто на КубаниВ Симферополе BMW влетел в столб и в остановку
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В страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного ДТП в Симферопольском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Симферопольском районе Крыма, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Авария произошла в ночь на пятницу в районе поселка Молодежное. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажир автомобиля Audi смертельно травмированы", - говорится в сообщении.
Водитель Audi получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
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