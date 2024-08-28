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Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T08:34
2024-08-28T08:34
2024-08-28T09:03
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла поздно ночью на трассе Джубга – Сочи – граница с Абхазией.Личность погибшего устанавливается. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.Накануне в Крымском районе Краснодарского края питбайк с двумя подростками врезался в дерево – один из юношей погиб, другой получил различные травмы.23 августа под Анапой произошло лобовое столкновение двух легковушек. Погиб один человек, еще трое, в том числе один ребенок, пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков пострадали в ДТП под СимферополемВ Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослыйВ Крыму легковушка сбила мотоциклиста с пассажиром на обочине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп, туапсе, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
Машина насмерть сбила пешехода на трассе Джубга – Сочи на Кубани
08:34 28.08.2024 (обновлено: 09:03 28.08.2024)