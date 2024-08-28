https://crimea.ria.ru/20240828/peshekhod-pogib-pod-kolesami-avto-na-kubani-1139929005.html

Пешеход погиб под колесами авто на Кубани

Пешеход погиб под колесами авто на Кубани - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Пешеход погиб под колесами авто на Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T08:34

2024-08-28T08:34

2024-08-28T09:03

происшествия

дтп

туапсе

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла поздно ночью на трассе Джубга – Сочи – граница с Абхазией.Личность погибшего устанавливается. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.Накануне в Крымском районе Краснодарского края питбайк с двумя подростками врезался в дерево – один из юношей погиб, другой получил различные травмы.23 августа под Анапой произошло лобовое столкновение двух легковушек. Погиб один человек, еще трое, в том числе один ребенок, пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков пострадали в ДТП под СимферополемВ Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослыйВ Крыму легковушка сбила мотоциклиста с пассажиром на обочине

туапсе

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, туапсе, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости