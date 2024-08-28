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Пешеход погиб под колесами авто на Кубани - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T08:34
2024-08-28T09:03
происшествия
дтп
туапсе
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла поздно ночью на трассе Джубга – Сочи – граница с Абхазией.Личность погибшего устанавливается. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.Накануне в Крымском районе Краснодарского края питбайк с двумя подростками врезался в дерево – один из юношей погиб, другой получил различные травмы.23 августа под Анапой произошло лобовое столкновение двух легковушек. Погиб один человек, еще трое, в том числе один ребенок, пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков пострадали в ДТП под СимферополемВ Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослыйВ Крыму легковушка сбила мотоциклиста с пассажиром на обочине
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп, туапсе, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани

Машина насмерть сбила пешехода на трассе Джубга – Сочи на Кубани

08:34 28.08.2024 (обновлено: 09:03 28.08.2024)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниПешеход погиб под колесами авто на Кубани
Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Туапсинском районе Краснодарского края автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Авария произошла поздно ночью на трассе Джубга – Сочи – граница с Абхазией.

"Водитель, управляя автомобилем Mazda, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП скончался пешеход – мужчина, предположительно 45-50 лет", - говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливается. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Накануне в Крымском районе Краснодарского края питбайк с двумя подростками врезался в дерево – один из юношей погиб, другой получил различные травмы.
23 августа под Анапой произошло лобовое столкновение двух легковушек. Погиб один человек, еще трое, в том числе один ребенок, пострадали.
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