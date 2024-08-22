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Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем
Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем
В Симферопольском районе двое подростков на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T10:41
2024-08-22T10:41
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе двое подростков на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным ведомства, авария произошла 21 августа в селе Кольчугино Симферопольского района. Водитель "Форд Фокус" двигался со стороны Симферополя в направлении села Кольчугино и на развороте не пропустил мотоцикл под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.Происшествием с участием несовершеннолетних заинтересовалась прокуратура республики."В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.Ранее в Крыму водитель легкового автомобиля сбил ехавшего по обочине мотоциклиста. Авария произошла утром в среду на автодороге Симферополь-Евпатория. В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым: Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в СевастополеДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем

В Симферопольском районе двое подростков на мотоцикле попали в ДТП

10:41 22.08.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП с подростками в Симферопольском районе Крыма
ДТП с подростками в Симферопольском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе двое подростков на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
По данным ведомства, авария произошла 21 августа в селе Кольчугино Симферопольского района. Водитель "Форд Фокус" двигался со стороны Симферополя в направлении села Кольчугино и на развороте не пропустил мотоцикл под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель 2009 года рождения и несовершеннолетний пассажир мотоцикла 2007 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Происшествием с участием несовершеннолетних заинтересовалась прокуратура республики.
"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.
Ранее в Крыму водитель легкового автомобиля сбил ехавшего по обочине мотоциклиста. Авария произошла утром в среду на автодороге Симферополь-Евпатория. В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаНовости Крыма
 
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