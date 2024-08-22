https://crimea.ria.ru/20240822/dvoe-podrostkov-postradali-v-dtp-pod-simferopolem-1139792073.html

Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем

Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Двое подростков пострадали в ДТП под Симферополем

В Симферопольском районе двое подростков на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T10:41

2024-08-22T10:41

2024-08-22T10:41

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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госавтоинспекция крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе двое подростков на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным ведомства, авария произошла 21 августа в селе Кольчугино Симферопольского района. Водитель "Форд Фокус" двигался со стороны Симферополя в направлении села Кольчугино и на развороте не пропустил мотоцикл под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.Происшествием с участием несовершеннолетних заинтересовалась прокуратура республики."В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.Ранее в Крыму водитель легкового автомобиля сбил ехавшего по обочине мотоциклиста. Авария произошла утром в среду на автодороге Симферополь-Евпатория. В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым: Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в СевастополеДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма