https://crimea.ria.ru/20240820/ugolovnoe-delo-zaveli-po-faktu-dtp-s-chetyrmya-postradavshimi-v-sevastopole-1139732979.html

Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе

Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Уголовное дело завели по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T11:23

2024-08-20T11:23

2024-08-20T11:23

севастополь

уголовный кодекс

дтп в крыму и севастополе

происшествия

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.ДТП произошло 16 августа на проспекте Гагарина."По уточненной информации, 16 августа в 12 часов 25 минут 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Hyundai, вблизи дома 4 по проспекту Гагарина на правом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством", .- говорится в сообщении.Далее водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Nissan под управлением 68-летнего водителя, в результате чего машина опрокинулась.После Hyundai по инерции продолжил движение по встречной полосе и столкнулся уже с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего водителя. От удара автомобиль Toyota отбросило на автомобиль Mercedes, которым управлял 42-летний водитель.Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.По факту ДТП следователем Следственного управления УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Симферополе подростка сбила машинаСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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