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В Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице
В Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице
В Севастополе столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали трое человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:47
2024-08-16T14:47
2024-08-16T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали трое человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.По данным ведомства, авария произошла 16 августа в 12:25. Водитель автомобиля Hyundai неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением, после чего съехал влево на "встречку", где столкнулся с легковым автомобилем Nissan.После этого Hyundai по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota на встречной полосе, от удара его отбросило на Mercedes, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо.По предварительным данным ведомства, состояние опьянения у водителей не установлено.По факту ДТП с пострадавшими полиция Севастополя проводит проверку.Ранее в крымском поселке Приморский под Феодосией кроссовер вылетел в кювет после столкновения с "ВАЗом", водителя иномарки увезли на скорой в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузовеВ Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столбДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю
В Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице
В Севастополе трое человек пострадали в результате ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали трое человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
По данным ведомства, авария произошла 16 августа в 12:25. Водитель автомобиля Hyundai неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением, после чего съехал влево на "встречку", где столкнулся с легковым автомобилем Nissan.
После этого Hyundai по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota на встречной полосе, от удара его отбросило на Mercedes, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также 5-летний пассажир автомобиля Hyundai, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, состояние опьянения у водителей не установлено.
По факту ДТП с пострадавшими полиция Севастополя проводит проверку.
Ранее в крымском поселке Приморский под Феодосией кроссовер вылетел в кювет после столкновения с "ВАЗом"
, водителя иномарки увезли на скорой в больницу.
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