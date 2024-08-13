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Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове

Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове

В Бахчисарайском районе Крыма столкнулись два большегруза. Водитель одного из них оказался зажат в искореженной кабине. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T12:45

2024-08-13T12:45

2024-08-13T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма столкнулись два большегруза. Водитель одного из них оказался зажат в искореженной кабине. Об этом сообщили в республиканском МЧС.ДТП произошло в районе села Скалистое накануне. Причину случившегося выясняют эксперты.На прошлой неделе в Краснодаре водитель пассажирского автобуса отвлекся на телефон и врезался в бетономешалку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, в том числе подросток. Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСемь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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