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Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове
Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове
В Бахчисарайском районе Крыма столкнулись два большегруза. Водитель одного из них оказался зажат в искореженной кабине. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T12:45
2024-08-13T12:45
2024-08-13T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма столкнулись два большегруза. Водитель одного из них оказался зажат в искореженной кабине. Об этом сообщили в республиканском МЧС.ДТП произошло в районе села Скалистое накануне. Причину случившегося выясняют эксперты.На прошлой неделе в Краснодаре водитель пассажирского автобуса отвлекся на телефон и врезался в бетономешалку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, в том числе подросток. Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСемь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
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Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове
В Бахчисарайском районе Крыма водитель фуры пострадал при столкновении КамАЗа и Scania
12:45 13.08.2024 (обновлено: 12:58 13.08.2024)