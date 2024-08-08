https://crimea.ria.ru/20240808/v-dtp-s-mikroavtobusom-pod-sudakom-postradali-pyat-chelovek-1139463149.html

В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек

В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек

Пятилетний ребенок и четверо взрослых пострадали в дорожной аварии на трассе в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T18:10

2024-08-08T18:10

2024-08-08T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пятилетний ребенок и четверо взрослых пострадали в дорожной аварии на трассе в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным полиции, авария произошла 8 августа в 15 часов на 32 километре автодороги Симферополь – Феодосия, в районе села Курского. 29-летний водитель за рулем Hyundai не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinte с которым и столкнулся.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать подробные обстоятельства. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, ход проверки контролируется надзорным ведомством.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиянДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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