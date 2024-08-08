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В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
Пятилетний ребенок и четверо взрослых пострадали в дорожной аварии на трассе в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T18:10
2024-08-08T18:10
2024-08-08T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пятилетний ребенок и четверо взрослых пострадали в дорожной аварии на трассе в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным полиции, авария произошла 8 августа в 15 часов на 32 километре автодороги Симферополь – Феодосия, в районе села Курского. 29-летний водитель за рулем Hyundai не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinte с которым и столкнулся.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать подробные обстоятельства. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, ход проверки контролируется надзорным ведомством.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиянДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
В ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Крыму пострадали пять человек
18:10 08.08.2024 (обновлено: 18:23 08.08.2024)