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В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:21
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2024-08-08T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталии. Один из них в тяжелом состоянии.По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, уточнили в ведомстве.В Генконсульстве заверили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, представителями компании-туроператора и страховой компании. Сотрудники работают над тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.По данным турецких СМИ, около 06:30 по московскому времени на трассе Бодрум – Мугла в районе деревни Бахарлы грузовик врезался в микроавтобус с туристами. После удара микроавтобус завалился на обочину, в результате чего, по первоначальным данным, пострадали не менее шести человек.В Крыму ночью восьмого августа в результате ДТП с двумя автомобилями и троллейбусом пострадали семь человек. В Госавтоинспекции уточняют, что один из водителей не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 2016 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
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турция, новости, происшествия, в мире, дтп
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
В Турции семеро россиян пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика
16:21 08.08.2024 (обновлено: 16:22 08.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталии. Один из них в тяжелом состоянии.
"Восьмого августа в районе города Милас провинции Мугла на трассе Бодрум-Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем", – говорится в сообщении дипмиссии.
По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, уточнили в ведомстве.
В Генконсульстве заверили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, представителями компании-туроператора и страховой компании. Сотрудники работают над тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.
По данным турецких СМИ, около 06:30 по московскому времени на трассе Бодрум
– Мугла в районе деревни Бахарлы грузовик врезался в микроавтобус с туристами. После удара микроавтобус завалился на обочину, в результате чего, по первоначальным данным, пострадали не менее шести человек.
В Крыму ночью восьмого августа в результате ДТП с двумя автомобилями и троллейбусом пострадали семь человек
. В Госавтоинспекции уточняют, что один из водителей не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП.
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