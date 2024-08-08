Рейтинг@Mail.ru
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240808/v-turtsii-perevernulsya-mikroavtobus-s-turistami-postradali-semero-rossiyan-1139459230.html
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:21
2024-08-08T16:22
турция
новости
происшествия
в мире
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139459342_0:219:527:515_1920x0_80_0_0_e1182b93239a9064f94361feecc86500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталии. Один из них в тяжелом состоянии.По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, уточнили в ведомстве.В Генконсульстве заверили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, представителями компании-туроператора и страховой компании. Сотрудники работают над тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.По данным турецких СМИ, около 06:30 по московскому времени на трассе Бодрум – Мугла в районе деревни Бахарлы грузовик врезался в микроавтобус с туристами. После удара микроавтобус завалился на обочину, в результате чего, по первоначальным данным, пострадали не менее шести человек.В Крыму ночью восьмого августа в результате ДТП с двумя автомобилями и троллейбусом пострадали семь человек. В Госавтоинспекции уточняют, что один из водителей не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 2016 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139459342_0:170:527:565_1920x0_80_0_0_bd4b911a1a62073798fefde806ec10a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости, происшествия, в мире, дтп
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян

В Турции семеро россиян пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика

16:21 08.08.2024 (обновлено: 16:22 08.08.2024)
 
© РИА НовостиВ Турции семеро россиян пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика
В Турции семеро россиян пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталии. Один из них в тяжелом состоянии.

"Восьмого августа в районе города Милас провинции Мугла на трассе Бодрум-Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем", – говорится в сообщении дипмиссии.

По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, уточнили в ведомстве.
В Генконсульстве заверили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, представителями компании-туроператора и страховой компании. Сотрудники работают над тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.
По данным турецких СМИ, около 06:30 по московскому времени на трассе Бодрум – Мугла в районе деревни Бахарлы грузовик врезался в микроавтобус с туристами. После удара микроавтобус завалился на обочину, в результате чего, по первоначальным данным, пострадали не менее шести человек.
В Крыму ночью восьмого августа в результате ДТП с двумя автомобилями и троллейбусом пострадали семь человек. В Госавтоинспекции уточняют, что один из водителей не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20
16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
 
ТурцияНовостиПроисшествияВ миреДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
17:35Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
17:31Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
17:22Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
17:04Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
16:44Над Крымом сбит украинский БПЛА
16:39СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
16:31Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
16:21В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
16:10Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон
15:57В Крыму растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями
15:31Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека
15:18В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ
15:04В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
14:53Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
14:37Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
14:23Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти
14:10ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО
14:05ВСУ за сутки лишись более 2 тысяч боевиков
13:41Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния