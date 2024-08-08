https://crimea.ria.ru/20240808/v-turtsii-perevernulsya-mikroavtobus-s-turistami-postradali-semero-rossiyan-1139459230.html

В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян

В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян

Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T16:21

2024-08-08T16:21

2024-08-08T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Семеро россиян находится в больницах после крушения туристического микроавтобуса в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталии. Один из них в тяжелом состоянии.По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, уточнили в ведомстве.В Генконсульстве заверили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, представителями компании-туроператора и страховой компании. Сотрудники работают над тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.По данным турецких СМИ, около 06:30 по московскому времени на трассе Бодрум – Мугла в районе деревни Бахарлы грузовик врезался в микроавтобус с туристами. После удара микроавтобус завалился на обочину, в результате чего, по первоначальным данным, пострадали не менее шести человек.В Крыму ночью восьмого августа в результате ДТП с двумя автомобилями и троллейбусом пострадали семь человек. В Госавтоинспекции уточняют, что один из водителей не имел права управления транспортными средствами. Сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 2016 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, происшествия, в мире, дтп