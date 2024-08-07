https://crimea.ria.ru/20240807/dtp-s-avtobusom-pod-volgogradom-chislo-postradavshikh-vyroslo-do-20-1139423873.html

ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20

ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20 - РИА Новости Крым, 07.08.2024

ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20

При столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Уточненные данные опубликовал... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T11:45

2024-08-07T11:45

2024-08-07T11:45

дтп

волгоградская область

игорь бабушкин

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. При столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Уточненные данные опубликовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Автобус Астрахань – Москва столкнулся с грузовиком на автодороге "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области. Ранее сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших, среди которых трое детей.Пострадавших доставили в Михайловскую центральную районную больницу. По словам Бабушкина, пассажиры получили травмы разной степени тяжести, среди них семь жителей Астраханской области. "Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил губернатор. Всего в автобусе находилось около 30 пассажиров. Читайте также на РИА Новости Крым: На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли ДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде

волгоградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, волгоградская область, игорь бабушкин, происшествия, новости