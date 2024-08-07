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ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20 - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20
ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20 - РИА Новости Крым, 07.08.2024
ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20
При столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Уточненные данные опубликовал... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T11:45
2024-08-07T11:45
дтп
волгоградская область
игорь бабушкин
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. При столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Уточненные данные опубликовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Автобус Астрахань – Москва столкнулся с грузовиком на автодороге "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области. Ранее сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших, среди которых трое детей.Пострадавших доставили в Михайловскую центральную районную больницу. По словам Бабушкина, пассажиры получили травмы разной степени тяжести, среди них семь жителей Астраханской области. "Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил губернатор. Всего в автобусе находилось около 30 пассажиров. Читайте также на РИА Новости Крым: На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли ДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде
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Новости
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4.7
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дтп, волгоградская область, игорь бабушкин, происшествия, новости
ДТП с автобусом под Волгоградом: число пострадавших выросло до 20

В ДТП на трассе в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали - губернатор

11:45 07.08.2024
 
© ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в Воронежской области
ДТП в Воронежской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. При столкновении автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек и 20 пострадали, среди них шесть детей. Уточненные данные опубликовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Автобус Астрахань – Москва столкнулся с грузовиком на автодороге "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области. Ранее сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших, среди которых трое детей.
"Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших доставили в Михайловскую центральную районную больницу. По словам Бабушкина, пассажиры получили травмы разной степени тяжести, среди них семь жителей Астраханской области.
"Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил губернатор.
Всего в автобусе находилось около 30 пассажиров.
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ДТПВолгоградская областьИгорь БабушкинПроисшествияНовости
 
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