https://crimea.ria.ru/20240805/na-kubani-gazel-s-passazhirami-vrezalas-v-gruzovik--troe-pogibli-1139357754.html
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T08:42
2024-08-05T08:42
2024-08-05T08:42
дтп
кубань
краснодарский край
умвд россии по краснодарскому краю
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139357642_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_70cbf6c79cda29d9e24d1bf550c153ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.Авария произошла около 5 часов утра в понедельник на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин.В полиции полагают, что водитель уснул за рулем.2 августа на Кубани при лобовом столкновении двух иномарок погибли три человека.1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Также 1 августа в Темрюкском районе Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, после чего большегруз столкнулся с еще с тремя авто. Пассажирка одного из них погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139357642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d0c86cad26ee008a7d5e03957d3b497f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, кубань, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на Кубани – МВД