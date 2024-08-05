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На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.Авария произошла около 5 часов утра в понедельник на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин.В полиции полагают, что водитель уснул за рулем.2 августа на Кубани при лобовом столкновении двух иномарок погибли три человека.1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Также 1 августа в Темрюкском районе Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, после чего большегруз столкнулся с еще с тремя авто. Пассажирка одного из них погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
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дтп, кубань, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли

Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на Кубани – МВД

08:42 05.08.2024
 
© УМВД по Краснодарскому краюСмертельное ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин. 5.08.2024
Смертельное ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин. 5.08.2024
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Авария произошла около 5 часов утра в понедельник на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин.
"Водитель пассажирский "Газели" съехал с дороги и столкнулся со стоящим большегрузом Scania. В ДТП скончались водитель и два пассажира микроавтобуса. Пострадали еще три пассажира, их данные устанавливаются", - говорится в сообщении.
В полиции полагают, что водитель уснул за рулем.
2 августа на Кубани при лобовом столкновении двух иномарок погибли три человека.
1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины.
Также 1 августа в Темрюкском районе Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, после чего большегруз столкнулся с еще с тремя авто. Пассажирка одного из них погибла.
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ДТПКубаньКраснодарский крайУМВД России по Краснодарскому краюПроисшествияНовости
 
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