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На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли

На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2024

На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли

В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T08:42

2024-08-05T08:42

2024-08-05T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пассажирский микроавтобус "Газель" столкнулся с грузовиком, в результате погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.Авария произошла около 5 часов утра в понедельник на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин.В полиции полагают, что водитель уснул за рулем.2 августа на Кубани при лобовом столкновении двух иномарок погибли три человека.1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Также 1 августа в Темрюкском районе Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, после чего большегруз столкнулся с еще с тремя авто. Пассажирка одного из них погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости