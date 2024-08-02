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Три человека погибли в "лобовом" ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Три человека погибли в "лобовом" ДТП в Краснодарском крае
Три человека погибли в "лобовом" ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Три человека погибли в "лобовом" ДТП в Краснодарском крае
На автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" утром столкнулось два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, один из... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T09:36
2024-08-02T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" утром столкнулось два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, один из пассажиров доставлен в реанимацию, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю."Сегодня в 4 утра на дороге "г. Краснодар-г. Кропоткин - граница Ставропольского края" 24-летний водитель автомобиля Ford Focus при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района", - говорится в сообщении.Водитель и 18-летний пассажир Ford, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир "Форда" доставлен в реанимационное отделение больницы города Кропоткин.1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Об этом сообщила Госавтоинспекция Крыма. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
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дтп, краснодарский край, новости, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю
Три человека погибли в "лобовом" ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух иномарок

09:36 02.08.2024
 
© Telegram-канал полиция КубаниТри человека погибли в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух иномарок
Три человека погибли в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух иномарок
© Telegram-канал полиция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" утром столкнулось два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, один из пассажиров доставлен в реанимацию, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.
"Сегодня в 4 утра на дороге "г. Краснодар-г. Кропоткин - граница Ставропольского края" 24-летний водитель автомобиля Ford Focus при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района", - говорится в сообщении.
© Telegram-канал полиция КубаниТри человека погибли в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух иномарок
Три человека погибли в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух иномарок
© Telegram-канал полиция Кубани
Три человека погибли в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух иномарок
Водитель и 18-летний пассажир Ford, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир "Форда" доставлен в реанимационное отделение больницы города Кропоткин.
1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Об этом сообщила Госавтоинспекция Крыма. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
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