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16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом - РИА Новости Крым, 07.08.2024
16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. Как сообщает региональный главк МВД России, один... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T07:55
2024-08-07T07:55
2024-08-07T07:55
дтп
происшествия
волгоградская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. Как сообщает региональный главк МВД России, один человек погиб, 16 пострадали.По данным правоохранителей, столкновение грузового автомобиля "Ивеко" и автобуса "Ютонг" произошло 7 августа в 04.16 на 783 километре автодороги Р-22 "Каспий", возле города Михайловка.Как уточняет пресс-служба администрации Волгоградской области, в автобусе находилось около 30 пассажиров. Все 16 пострадавших пассажиров госпитализированы, в их числе трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов средней степени тяжести. В тяжелом состоянии двое взрослых. 14 человек продолжили движение на попутном автобусе в Москву.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.Накануне 11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в СевастополеНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погиблиДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, волгоградская область, новости, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
Под Волгоградом в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один и пострадали 16 человек - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. Как сообщает региональный главк МВД России, один человек погиб, 16 пострадали.
По данным правоохранителей, столкновение грузового автомобиля "Ивеко" и автобуса "Ютонг" произошло 7 августа в 04.16 на 783 километре автодороги Р-22 "Каспий", возле города Михайловка.
"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба администрации Волгоградской области, в автобусе находилось около 30 пассажиров. Все 16 пострадавших пассажиров госпитализированы, в их числе трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов средней степени тяжести. В тяжелом состоянии двое взрослых. 14 человек продолжили движение на попутном автобусе в Москву.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.
Накануне 11 человек пострадали и двое погибли
в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром.
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