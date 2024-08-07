https://crimea.ria.ru/20240807/16-raneny-i-odin-pogib-v-dtp-s-avtobusom-i-gruzovikom-pod-volgogradom-1139420892.html

16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом

16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом - РИА Новости Крым, 07.08.2024

16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом

Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. Как сообщает региональный главк МВД России, один... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T07:55

2024-08-07T07:55

2024-08-07T07:55

дтп

происшествия

волгоградская область

новости

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. Как сообщает региональный главк МВД России, один человек погиб, 16 пострадали.По данным правоохранителей, столкновение грузового автомобиля "Ивеко" и автобуса "Ютонг" произошло 7 августа в 04.16 на 783 километре автодороги Р-22 "Каспий", возле города Михайловка.Как уточняет пресс-служба администрации Волгоградской области, в автобусе находилось около 30 пассажиров. Все 16 пострадавших пассажиров госпитализированы, в их числе трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов средней степени тяжести. В тяжелом состоянии двое взрослых. 14 человек продолжили движение на попутном автобусе в Москву.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.Накануне 11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в СевастополеНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погиблиДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, волгоградская область, новости, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)