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Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе

Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе

Женщина пострадала в столкновении двух иномарок и бетономешалки в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T15:52

2024-08-03T15:52

2024-08-03T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Женщина пострадала в столкновении двух иномарок и бетономешалки в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России.Массовое ДТП произошло в субботу около 11:00 на улице Индустриальной. Предварительно установлено, что виновником стал 53-летний водитель авто Nissan, который не убедился в безопасности своего маневра на перекрестке.В результате тройного столкновения пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Nissan – женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.Накануне вечером на трассе "Таврида" случилось ДТП из-за выпавшей на проезжую часть бочки. В результате столкнулись две легковушки и грузовик, пострадал водитель одной из иномарок.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в КрымуИз-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспортеПолсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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