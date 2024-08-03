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Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе
Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе
Женщина пострадала в столкновении двух иномарок и бетономешалки в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T15:52
2024-08-03T15:52
2024-08-03T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Женщина пострадала в столкновении двух иномарок и бетономешалки в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России.Массовое ДТП произошло в субботу около 11:00 на улице Индустриальной. Предварительно установлено, что виновником стал 53-летний водитель авто Nissan, который не убедился в безопасности своего маневра на перекрестке.В результате тройного столкновения пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Nissan – женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.Накануне вечером на трассе "Таврида" случилось ДТП из-за выпавшей на проезжую часть бочки. В результате столкнулись две легковушки и грузовик, пострадал водитель одной из иномарок.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в КрымуИз-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспортеПолсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе
В Севастополе в ДТП с легковушками и бетономешалкой пострадала женщина
15:52 03.08.2024 (обновлено: 15:59 03.08.2024)