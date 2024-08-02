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Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший

Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший

Бочка, выпавшая на трассу "Таврида" из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик,... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T23:07

2024-08-02T23:07

2024-08-02T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Бочка, выпавшая на трассу "Таврида" из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, движение на участке временно затруднено. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД по Республике Крым Константин Кондря.По словам полицейского, предварительно известно, что ДТП спровоцировало появление на трассе бочки, которую вовремя не заметил водитель легкового автомобиля, после чего машины стали врезаться одна в одну.В результате ДТП пострадал водитель первого Hyundai, столкнувшегося с бочкой."У нас там один пострадавший. Погибших нет", – уточнил Константин Кондря. По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они также регулируют движение, которое пока на данном участке затруднено.Ранее 2 августа на автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" столкнулось два легковых автомобиля, в результате погибли трое, один человек попал в реанимацию. Накануне в массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина, а в Крыму в ДТП попал автобус с 28-ю пассажирами. Читайте также на РИА Новости Крым: 70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцев Фуры смяли легковушку на Кубани – погибли трое детей и двое взрослых В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаи, трасса таврида, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым