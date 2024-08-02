Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
Выпавшая на трассу "Таврида" бочка привела к массовому ДТП с пострадавшим – ГАИ
23:07 02.08.2024 (обновлено: 23:11 02.08.2024)
© РИА Новости КрымДТП
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Бочка, выпавшая на трассу "Таврида" из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, движение на участке временно затруднено. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД по Республике Крым Константин Кондря.
По словам полицейского, предварительно известно, что ДТП спровоцировало появление на трассе бочки, которую вовремя не заметил водитель легкового автомобиля, после чего машины стали врезаться одна в одну.
"Препятствие в виде бочки на трассе, упало у кого-то, видимо. И водитель Hyundai не справился с управлением, не увидел его вовремя и наехал. Вышел из машины – и вторая машина на него наехала, тоже Hyundai. И потом еще грузовик столкнулся с ними", – рассказал Константин Кондря.
В результате ДТП пострадал водитель первого Hyundai, столкнувшегося с бочкой.
"У нас там один пострадавший. Погибших нет", – уточнил Константин Кондря.
По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они также регулируют движение, которое пока на данном участке затруднено.
Ранее 2 августа на автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" столкнулось два легковых автомобиля, в результате погибли трое, один человек попал в реанимацию. Накануне в массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина, а в Крыму в ДТП попал автобус с 28-ю пассажирами.
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