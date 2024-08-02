Рейтинг@Mail.ru
Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240802/iz-za-bochki-na-tavride-stolknulis-tri-mashiny--est-postradavshiy-1139329321.html
Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
Бочка, выпавшая на трассу "Таврида" из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик,... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T23:07
2024-08-02T23:11
ситуация на дорогах крыма
гаи
трасса таврида
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Бочка, выпавшая на трассу "Таврида" из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, движение на участке временно затруднено. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД по Республике Крым Константин Кондря.По словам полицейского, предварительно известно, что ДТП спровоцировало появление на трассе бочки, которую вовремя не заметил водитель легкового автомобиля, после чего машины стали врезаться одна в одну.В результате ДТП пострадал водитель первого Hyundai, столкнувшегося с бочкой."У нас там один пострадавший. Погибших нет", – уточнил Константин Кондря. По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они также регулируют движение, которое пока на данном участке затруднено.Ранее 2 августа на автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" столкнулось два легковых автомобиля, в результате погибли трое, один человек попал в реанимацию. Накануне в массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина, а в Крыму в ДТП попал автобус с 28-ю пассажирами. Читайте также на РИА Новости Крым: 70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцев Фуры смяли легковушку на Кубани – погибли трое детей и двое взрослых В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаи, трасса таврида, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым
Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший

Выпавшая на трассу "Таврида" бочка привела к массовому ДТП с пострадавшим – ГАИ

23:07 02.08.2024 (обновлено: 23:11 02.08.2024)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Бочка, выпавшая на трассу "Таврида" из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, движение на участке временно затруднено. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД по Республике Крым Константин Кондря.
По словам полицейского, предварительно известно, что ДТП спровоцировало появление на трассе бочки, которую вовремя не заметил водитель легкового автомобиля, после чего машины стали врезаться одна в одну.
"Препятствие в виде бочки на трассе, упало у кого-то, видимо. И водитель Hyundai не справился с управлением, не увидел его вовремя и наехал. Вышел из машины – и вторая машина на него наехала, тоже Hyundai. И потом еще грузовик столкнулся с ними", – рассказал Константин Кондря.
В результате ДТП пострадал водитель первого Hyundai, столкнувшегося с бочкой.
"У нас там один пострадавший. Погибших нет", – уточнил Константин Кондря.
По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они также регулируют движение, которое пока на данном участке затруднено.
Ранее 2 августа на автодороге "Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края" столкнулось два легковых автомобиля, в результате погибли трое, один человек попал в реанимацию. Накануне в массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина, а в Крыму в ДТП попал автобус с 28-ю пассажирами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцев
Фуры смяли легковушку на Кубани – погибли трое детей и двое взрослых
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
 
Ситуация на дорогах КрымаГАИТрасса ТавридаПроисшествияДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:07Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:07Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
22:55Главные новости Крыма: 2 августа
22:33Главное за день: 2 августа
21:46В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей
21:21Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
21:09Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти
20:44Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - МЧС
20:11Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
19:51Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России
19:38В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по жертвам взрыва газа
19:11Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
18:50Морозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сорт
18:07В Севастополе взорвали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
17:37Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС
17:21Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
17:02Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО
16:46Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупции - Следком
Лента новостейМолния