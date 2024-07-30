https://crimea.ria.ru/20240730/v-strashnoy-avarii-na-kubani-s-legkovymi-avto-i-kamazom-pogibli-chetvero-1139218136.html
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T07:32
2024-07-30T07:32
2024-07-30T07:32
дтп
краснодарский край
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139218025_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3fc72646cc120bf43fdf3657a6ffdfe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге, ведущей от станицы Кущевской до хутора Сиротино.Оба водителя легковых авто и два их пассажира скончались до приезда медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделюПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больницеРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139218025_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff8067cecf65264581c3eef88fb2b7c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, краснодарский край, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
Четыре человека погибли на Кубани в столкновении двух легковых авто и КамАЗа