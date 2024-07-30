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В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге, ведущей от станицы Кущевской до хутора Сиротино.Оба водителя легковых авто и два их пассажира скончались до приезда медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделюПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больницеРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
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дтп, краснодарский край, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо

Четыре человека погибли на Кубани в столкновении двух легковых авто и КамАЗа

07:32 30.07.2024
 
© Telegram-канал полиция КубаниВ страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо
© Telegram-канал полиция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге, ведущей от станицы Кущевской до хутора Сиротино.
"61-летний водитель при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent. По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным КамАЗом", - уточнили в полиции обстоятельства ДТП.
Оба водителя легковых авто и два их пассажира скончались до приезда медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.
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