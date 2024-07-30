https://crimea.ria.ru/20240730/v-strashnoy-avarii-na-kubani-s-legkovymi-avto-i-kamazom-pogibli-chetvero-1139218136.html

В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо

В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В страшной аварии на Кубани с легковыми авто и КамАЗом погибли четверо

Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T07:32

2024-07-30T07:32

2024-07-30T07:32

дтп

краснодарский край

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в лобовом ДТП с участием двух легковушек и КамАЗа в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге, ведущей от станицы Кущевской до хутора Сиротино.Оба водителя легковых авто и два их пассажира скончались до приезда медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 4 человека погибли и 32 пострадали в ДТП за неделюПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больницеРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия